FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
|18 Aralık 2019 16:24
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Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Necati İlgen ile avukatı katıldı.
Sanık İlgen, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, cep telefonunun silinmiş alanında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in videosunun kalıntılarına rastlanıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık İlgen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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