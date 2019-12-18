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İYİ Parti'den 'Simit Sarayı' açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Simit sarayı biraz hasar verici oldu. Bankanın bir simit sarayı oldu. Bunca işin arasında bankanın simit satması, devletin simitçilik yapmaya başlaması 2023 hedefleriyle bir arada düşünüldüğünde simiti stratejik ürün haline getirdi
 18 Aralık 2019 16:47
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İYİ Parti'den 'Simit Sarayı' açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'den ayrılanların parti kurma çalışmalarına ilişkin, "Demokrasiyi işler kılmak için her türlü fedakarlığı yapacağız." dedi.

Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, Simit Sarayı ile ilgili iddialara değinerek, bankaların lüzumsuz kredileriyle oluşmuş bedelin millete yüklendiği, normal şartlarda tüccarların yapması gereken işleri devletin yapmaya başladığı bir sürecin yaşandığını belirtti.

ABD'nin yaptırım tehditlerini eleştiren Ağıralioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bin yıldır buradadır, ilahi nihaye de burada kalacaktır. Buradaki menfaatlerimizi korumak hususunda hiç kimseden izin, icazet alacak bir devlet değiliz. Kendi hakkımızı koruyacak kadar tarihi sicilimiz ve gücümüz vardır. Biz de devletiz, çadır devleti değiliz. Bu anlamda devletin karşı karşıya bırakılacak olduğu hiçbir oldu bittiye İYİ Parti olarak razı olmayacağız." diye konuştu.

- "Doğa Koleji'ni öncü sarsıntı saysınlar"

Ağıralioğlu, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ziraat Bankası'nın simit sarayını almasını tasvip etmem." şeklinde açıklamada bulunduğunu belirtilmesi üzerine, "Bankanın siyasi tasarruflarla oraya buraya verdiği kredilerden sonra gelinen noktadır. Simit sarayı biraz hasar verici oldu. Bankanın bir simit sarayı oldu. Bunca işin arasında bankanın simit satması, devletin simitçilik yapmaya başlaması 2023 hedefleriyle bir arada düşünüldüğünde simiti stratejik ürün haline getirdi. Tayyip Bey zannediyorum bu açıdan mevzuyu anlamsız bulmuştur, yani 2023 hedeflerine devletin stratejik ürün olarak simit satarak varabileceğine inanmamıştır. Bunu kabul edebiliyor olması kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili bir soruya Ağıralioğlu, "GAP'ı dört başı mamur hale getirmek İstanbul'a kanal açmaktan çok daha anlamlı bir iştir." yanıtını verdi.

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekirse İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılabileceği açıklamalarına dair soruyu yanıtlarken, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, menfaatlerini, güvenlik endişelerini ve işine yarayıp yaramadığına göre her türlü müstakil iradeyle her şeyi yapma hakkı vardır. O anlamda İncirlik ve Kürecik'i de katabilirler. Ama bize mi daha çok yarıyor, onlara mı daha çok yarıyor. Şu anda bunları kapatma restinin çekiliyor olmasının onlarda bir karşılığı var mı yok mu? Buna diplomasimiz karar verebilir." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji'nde yaşanan sürece de değinen Ağıralioğlu, bu sıkıntının beraberinde başka sıkıntıları getireceğini iddia ederek, "Sadece Doğa Koleji değil. Bu sektördeki tecrübesizliğin, eğitimi ticari görme heveslerinin beraberinde başka batanlar da gelecektir. Sadece Doğa değil. Doğa Koleji'ni öncü sarsıntı saysınlar, bunun artçılarına hazır olsunlar bence. Çünkü başka şeylerde duyuyoruz. Başka okullar da var." dedi.

- "Biz rakiplerimizin bileğini seçim meydanlarında bükeriz"

Ağıralioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Kiralık milletvekili sezonu açılmıştır." ifadesiyle ilgili bir soruya da "CHP'nin bize vekil vermesi AK Parti'nin mahcubiyet, CHP'nin iftihar sebebidir. CHP'nin İYİ Parti'ye vekil vermiş olması millet iradesini her şeyin üzerinde tutanların mahcubiyeti olmalıdır. Siyasetin yolları açılsın, kanallar açılsın, demokrasi işlesin diye bize verilmiş 15 vekil jesti CHP'nin iftiharı, Cumhur İttifakı'nın, münhasıran Devlet Bey kızıyorsa da onun ama hususiyetle de AK Parti'nin mahcubiyetidir. Bu böyle milletvekili satın almak falan gibi bir şey değildir. Buna Güneş Motel imasında bulunmayı bile hakaret telakki ederiz. İnsanların buraya gelip bir kuruşluk menfaati mi olmuştur? Tayyip Bey diyebilmeliydi ki hiçbir şekilde demokrasinin önüne engel koydurmam, eğer bizim kanunlarımızdaki boşluklardan dolayı böyle bir şey olma ihtimali belirirse onu bertaraf etmek için kendi rakiplerimin her türlü ihtiyacını görür ve gerekirse ben bile veririm demesi lazımdır. Devlet Bey'in bile böyle diyebilmesi lazımdır. Biz rakiplerimizin bileğini seçim meydanlarında bükeriz. Hiç kimsenin önünde bir bariyer olmasın partisiyiz, irademizle ortadayız. Bizim üzerimize bir fedakarlık düşerse demokrasiyi işler kılmak için her türlü fedakarlığı yapacağız." yanıtını verdi.
Anadolu Ajansı
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