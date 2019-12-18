'Mahkum aracında uyuşturucu sevki' iddiasına yalanlama		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji'nin satışı ile ilgili açıklama		 
'Herkes kamuda çalışamaz'		 
Verbis'e kayıt olmak için son günler		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralandı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Verbis'e kayıt olmak için son günler

Son zamanlarda gündemde olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve VERBİS kaydı ile ilgili memurlar.net ofisini ziyaret eden konusunda uzman Kübra Yıldız Çolak ve Betül Şahin ile röportaj yaptık.
 18 Aralık 2019 16:46
Yazdır
Verbis'e kayıt olmak için son günler

Son zamanlarda gündemde olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve VERBİS kaydı ile ilgili memurlar.net ofisini ziyaret eden konusunda uzman Kübra Yıldız Çolak ve Betül Şahin ile röportaj yaptık.

Edip Üzen

VERBİS Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun kapsamında belli şartlara sahip işletmelere VERBİS'e kayıt olma zorunluluğu getirilmiştir. VERBİS olarak adlandırılan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi aleni bir sicil olup herkes tarafından görülebilmektedir.

VERBİS Sistemine Kayıt Olmak Zorunlu Mudur?

Bilanço değeri 25 milyon ve üzeri olan veya 50 ve üzeri çalışana sahip gerçek ve tüzel kişilerin bu sicile kayıt olması zorunludur. Ayrıca bu şartları sağlamasa da ana işletme faaliyeti özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişilerin bu sicile kayıt yaptırma zorunlulukları vardır.

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu VERBİS'e kayıt zorunluluğunun son tarihi 31.12.2019 olarak belirlemiştir. Bu kapsamda zorunluluğu olduğu halde VERBİS'e kayıt yaptırmayan gerçek veya tüzel kişilere kurul tarafından idari para cezası uygulanacaktır.

VERBİS'e kayıt için gerekli olanlar?

VERBİS' kayıt için öncelikle envanter hazırlanması gerekmektedir. Envanter hazırlandıktan sonra bunlar kategorize edilmiş şekilde VERBİS'e kaydedilecek ve üçüncü kişiler tarafından görülebilecektir.

Ayrıca VERBİS'e kaydolacak her gerçek veya tüzel kişinin bir irtibat kişisi ataması gerekmektedir. İrtibat kişisi envanterden edindiği bilgilerle bunları VERBİS'e girişini yapacaktır.

KVKK Envanter Nedir?

Envanter VERBİS ile karıştırılıyor olsa da birbirlerinden farklıdır. Envanter veri sorumlusunun işletmesinde tüm faaliyetler bazında elde ettiği bilgilerin toplanmasıyla oluşturulur. Envanter hazırlanması için veri sorumlusunun işletmelerinde kapsamlı bir araştırma yapması, elde ettiği verilerin neler olduğunu tespit etmesi, bunları KVKK'da yer alan hükümlere uygunluğunu denetlemesi ve bu doğrultuda hazırlanması gerekmektedir.

İşletmelerin bu kanun kapsamında sorumlulukları nelerdir?

İşletme eğer yukarıda belirttiğimiz şartlardan birini taşıyorsa 31 Aralık 2019 tarihine kadar envanter hazırlama ve VERBİS'e kayıt zorunluluğu vardır. Ancak bunlar dışında da işletme sahibinin birçok sorumluluğu bulunmaktadır. Bunları kısaca yazacak olursak:

. İşçi ve işveren arasındaki taahhütlerin yenilenmesi, KVKK'ya uygun hale getirilmesi

. İşçilere ve müşterilere işlenen verilerle ilgili olarak aydınlatma metinleri hazırlanması

. İşçilerin ve müşterilerin açık rıza arandığı hallerde buna uygun açık rıza metinleri hazırlanması

. İşletmelerin varsa; web sitelerine aydınlatma metni ve çerez politikası hazırlanması,

. İşletme sahibinin kişisel verilerin korunmasıyla ilgili olarak teknik ve idari tedbirlerin alınmasında danışmanlık hizmeti verilmesi gibi birçok konuda işletmelerin sorumluluğu bulunmaktadır.

Bu işlemlerin yapılmasında işletmelere kimler yardımcı olmaktadırlar.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürütülmesi gereken bir süreç olması ve hukuki danışmanlık hizmeti olması nedeniyle taahhütlerin, aydınlatma metinlerinin, envanter hazırlanması, VERBİS kaydı ve danışmanlık hizmeti verilmesi gibi birçok faaliyetin avukatlar aracılığıyla yürütülmesi gerekmektedir. Ancak son zamanlarda Danışmanlık Şirketi adı altında birçok kişinin reklam yaparak KVKK ile ilgili çözüm ve destek sağladıklarını ifade etmektedirler. Son olarak İstanbul Barosu tarafından bir duyuruyla bu şirketler ile ilgili suç duyurusunda bulunulacağı belirtilmiştir. Mağdur olmamak adına işletmelerin avukatları ile süreci takip etmeleri faydalı olacaktır.

Ayrıca detaylı bilgi için Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve KVKK Danışmanlığı internet sitelerinden faydalanılabilir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İnternetten alışveriş yaparken kart bilgilerinizi kaptırmayın
18 Aralık 2019 11:55		 WhatsApp'ın bu özelliği için ödeme yapmak gerekecek!
17 Aralık 2019 10:13
Google'ın yeni kararı ne anlama geliyor?
16 Aralık 2019 13:42		 Google: Türkiye'de yeni çıkacak Android cihazları onaylamayacağız
16 Aralık 2019 13:24
Sivasspor'un resmi sitesi hacklendi
15 Aralık 2019 21:36		 29 bin kişinin kişisel verileri çalındı!
14 Aralık 2019 19:26
Sosyal medya aldatma oranlarını arttırdı
14 Aralık 2019 15:23		 Sadece şikayet yayınlayan internet sitelerine kötü haber
12 Aralık 2019 14:13
YouTube'da 2019'un en popüler videoları belli oldu
11 Aralık 2019 20:09		 WhatsApp'ın arama özelliğine yeni özellikler geliyor
09 Aralık 2019 23:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:24 - 'TMSF kayyumundaki şirketler aktif olarak yüzde 39 büyüdü'18:17 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:14 - 'Mahkum aracında uyuşturucu sevki' iddiasına yalanlama18:10 - Trabzon hurmasındaki 'Allah' yazısı görenleri şaşırttı18:05 - Meslek lisesi öğrencileri, okullar için temizlik ürünleri üretiyor18:02 - Bakan Kurum'dan 'Salda gölü' açıklaması17:52 - Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu akademisyenleri dinledi17:45 - Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji'nin satışı ile ilgili açıklama17:39 - Bakanlıktan, 'Rusya'dan şeker ithalatı' açıklaması17:33 - Feyzioğlu: Kalıcı bir infaz yasasına ihtiyaç var
17:29 - Altında gün sonu fiyatları17:24 - Samsun'da öğrenci servisi takla attı: 1 ölü, 11 yaralı17:21 - Doların yükselişi devam ediyor17:20 - Yavaş ve İmamoğlu, hak yememek için, iki bakanı örnek almalı!17:19 - 'Hamarat Nineler' yarıştı...Kazanan 'baklava' oldu17:05 - 'Herkes kamuda çalışamaz'17:01 - Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama16:58 - Kimlik değişiminde ceza söylentileri nüfus müdürlüklerini doldurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın kimlik bilgilerini sorgulayan memura 10 yıl hapis
KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı
Kaymakam, huzur bozan komiser yardımcısını görevden aldı
Erdoğan: Simit Sarayı'nı duyunca Genel Müdürü aradım
Ankara Büyükşehir'in görevde yükselme sözlü sınavında, torpilini bulan yüksek puan aldı, bulamayanlar elendi
'Makam sahibi olmak için ya İmam Hatipli ya da Trabzonlu olacaksın'
Futbolcu'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
3 HDP'li 1 CHP'li belediye başkanı görevden alındı
KPDK'de gündem, sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Cafede rujlu bardakla müşteriye çay gelmesi 4
king 1
sal beni gideyim 1
kıdem tazminatı caiz değildir 1
Üç kahvesi 4
yüreğini ortaya koymak 5
tüik'in asgari ücret rakamı 3
Türk kadini asil haklarini son 17 yilda elde etti 1
luigi datome 1
Camilerdeki tabure ve sandalyelerin kaldirilmasi 3
SON İLANLAR
Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Elamnı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Batman Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yozgat Bozok Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacıbayram Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam