Kimlik değişiminde ceza söylentileri nüfus müdürlüklerini doldurdu
|18 Aralık 2019 16:58
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Malatya'da yıl sonuna kadar kimlik, pasaport ve sürücü belgelerinin değiştirilmemesi halinde ceza uygulanacağı söylemleri üzerine nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor.
Malatya'da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, pasaport, sürücü belgelerinin 2019 yıl sonuna kadar değiştirilmemesi halinde ceza uygulanacağı söylemleri üzerine vatandaşlar nüfüs müdürlüklerine akın etti. Pasaport, kimlik ve ehliyetlerini değiştirmek isteyen vatandaşlar, kurum önününde yoğunluklara neden oldu.
İl Nüfus Müdürü Ahmet Cebeci, yaptığı açıklamada ise vatandaşların asılsız haberlere itibar etmemelerini isteyerek, "Son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgelerinin 2019 yılı sonuna kadar değiştirilmesi, değiştirilmediği takdirde ceza uygulanacağı söylentileri, vatandaşlarımızın il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde aşırı yoğunluk oluşturmasına ve mağduriyetlerine neden olmaktadır" dedi.
Cebeci, "Değerli kağıt ve harç bedelleri her yıl olduğu gibi 2020 yılında da yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncellenecek. Nüfus cüzdanı ve sürücü belgeleri, yenisi çıkarılıncaya kadar geçerlidir" diye konuştu.
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