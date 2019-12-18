Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
|18 Aralık 2019 17:01
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Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik istihbari çalışma sonucu Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu M.D, S.A. ve M.T. ile Irak uyruklu M.M. ile M.D.T. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen M.D. ve S.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
M.M. ile M.D.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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