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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
 18 Aralık 2019 17:01
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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik istihbari çalışma sonucu Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu M.D, S.A. ve M.T. ile Irak uyruklu M.M. ile M.D.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen M.D. ve S.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.M. ile M.D.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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