'Mahkum aracında uyuşturucu sevki' iddiasına yalanlama		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji'nin satışı ile ilgili açıklama		 
'Herkes kamuda çalışamaz'		 
Verbis'e kayıt olmak için son günler		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralandı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Herkes kamuda çalışamaz'

Herkesin kamuda çalışamayacağının altını çizen Cafer Uzunkaya, şöyle konuştu: Bir kısım çevrelerin iş bulmaktan anladığı kamuda, masa başında görev beklemekse bu kıyamete kadar sürer. Hiçbir devletin, hükümetin, kamu istihdamı kurumunun tüm insanlarını kamuda çalıştırmak gibi görevi yok. Sürdürülebilir olması mümkün değil.
 18 Aralık 2019 17:05
Yazdır
'Herkes kamuda çalışamaz'

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 'Gaziantep 7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, istihdamın ve işsizliğin tüm dünyanın sorunu olduğunu, işverenlerle arayanları bir araya getirmek için fuar düzenlediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan istihdam seferberliğine değinen Uzunkaya, "2000'li yılların başında bir yılda sadece ve sadece 24 bin 482 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, 2017 yılında tarihinde ilk defa 1 milyonun üzerine çıkarak 1 milyon 57 bin 249 kişiyi işe yerleştirdi. 2018 yılında bu rakam 1 milyon 240 bin 308'e çıkmıştır. 2019 yılında bunca zorluklara rağmen yıl dolmadan 1 milyon 450 bin insanımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik" diye konuştu.

'Herkes kamuda çalışamaz'

Herkesin kamuda çalışamayacağının altını çizen Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Bir kısım çevrelerin iş bulmaktan anladığı kamuda, masa başında görev beklemekse bu kıyamete kadar sürer. Hiçbir devletin, hükümetin, kamu istihdamı kurumunun tüm insanlarını kamuda çalıştırmak gibi görevi yok. Sürdürülebilir olması mümkün değil. İş gücü piyasasında işverenlerimiz insanları çalıştırmak için beklemektedir. İnsan yetiştirmek adına İŞKUR ve devlet olarak ciddi programlar gerçekleştirmekteyiz. İşverenler nitelikli, becerikli, tecrübeli, iş yerine uyum sağlayanları istiyor."

Uzunkaya, İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına katılanların bir yıllık süreçte istihdam oranının yüzde 90'ların üzerinde, dijitalleşmenin gerektirdiği alanlarda eğitime katılanların istihdam oranının ise yüzde 80'lerde olduğunu aktardı.

'Türkiye tek başına 7 milyon 984 bin insanın istihdamını gerçekleştirdi'

Avrupa İstatistik Ofisi'nin 2007 ile 2018 yılları arasındaki istihdam rakamlarını aktaran Uzunkaya, şu değerlendirmeyi paylaştı:

"28 ülkenin istihdam piyasasına dahil olan iş gücü 10 milyon 186 bindir. Türkiye'de bu rakam 9 milyon 460 bindir. Türkiye tek başına 28 ülke kadar yeni iş gücü, yeni iş imkanları, istihdam oluşturma durumundadır. Bu yıllar arasına baktığımız zaman 28 ülke 10 milyon 269 bin insanı işe yerleştirmiş. Türkiye tek başına 7 milyon 984 bin insanın istihdamını gerçekleştirmiştir."

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
20 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Kurum'dan 'Salda gölü' açıklaması
18 Aralık 2019 18:02		 Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji'nin satışı ile ilgili açıklama
18 Aralık 2019 17:45
CHP'den gaziler için 'emeklilik' önerisi
18 Aralık 2019 16:51		 İYİ Parti'den 'Simit Sarayı' açıklaması
18 Aralık 2019 16:47
Genel Kurul'da 'Tank Palet Fabrikası' tartışması
18 Aralık 2019 14:58		 Karamollaoğlu'ndan, hükümete 'Libya' desteği
18 Aralık 2019 14:49
'Gazi Meclis, şehit anne ve babalarının mekanıdır'
18 Aralık 2019 14:31		 CHP'den ABD'ye 'yaptırım' tepkisi
18 Aralık 2019 13:20
'Termik santraller kapansa bile elektrikte sıkıntı olmaz'
18 Aralık 2019 13:10		 Erdoğan: Simit Sarayı'nı duyunca Genel Müdürü aradım
18 Aralık 2019 13:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:24 - 'TMSF kayyumundaki şirketler aktif olarak yüzde 39 büyüdü'18:17 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:14 - 'Mahkum aracında uyuşturucu sevki' iddiasına yalanlama18:10 - Trabzon hurmasındaki 'Allah' yazısı görenleri şaşırttı18:05 - Meslek lisesi öğrencileri, okullar için temizlik ürünleri üretiyor18:02 - Bakan Kurum'dan 'Salda gölü' açıklaması17:52 - Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu akademisyenleri dinledi17:45 - Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji'nin satışı ile ilgili açıklama17:39 - Bakanlıktan, 'Rusya'dan şeker ithalatı' açıklaması17:33 - Feyzioğlu: Kalıcı bir infaz yasasına ihtiyaç var
17:29 - Altında gün sonu fiyatları17:24 - Samsun'da öğrenci servisi takla attı: 1 ölü, 11 yaralı17:21 - Doların yükselişi devam ediyor17:20 - Yavaş ve İmamoğlu, hak yememek için, iki bakanı örnek almalı!17:19 - 'Hamarat Nineler' yarıştı...Kazanan 'baklava' oldu17:05 - 'Herkes kamuda çalışamaz'17:01 - Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama16:58 - Kimlik değişiminde ceza söylentileri nüfus müdürlüklerini doldurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın kimlik bilgilerini sorgulayan memura 10 yıl hapis
KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı
Kaymakam, huzur bozan komiser yardımcısını görevden aldı
Erdoğan: Simit Sarayı'nı duyunca Genel Müdürü aradım
Ankara Büyükşehir'in görevde yükselme sözlü sınavında, torpilini bulan yüksek puan aldı, bulamayanlar elendi
'Makam sahibi olmak için ya İmam Hatipli ya da Trabzonlu olacaksın'
Futbolcu'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
3 HDP'li 1 CHP'li belediye başkanı görevden alındı
KPDK'de gündem, sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Türkiye'nin rusya'dan şeker ithal etmesi 2
kıdem tazminatı caiz değildir 1
dokunarak konuşmak 2
okullu olmak 1
sude 4
Üç kahvesi 4
naim süleymanoğlu 1
Müezzin ile imam arasındaki fark 6
Tuzlaspor-galatasaray mac sonu olaylari 10
altın 1
SON İLANLAR
Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Elamnı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Batman Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yozgat Bozok Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacıbayram Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam