Doların yükselişi devam ediyor
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|18 Aralık 2019 17:21
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8790
|5,8800
|5,9120
|5,9130
|Avro
|6,5560
|6,5570
|6,5760
|6,5770
|Sterlin
|7,7100
|7,7500
|7,7160
|7,7550
|İsviçre Frangı
|5,9770
|6,0070
|6,0100
|6,0400
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8500
|5,9100
|5,8850
|5,9450
|Avro
|6,5250
|6,5950
|6,5300
|6,6000
|Sterlin
|7,6500
|7,8120
|7,6570
|7,8010
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