Altında gün sonu fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 456,00 liradan işlem gördü
|18 Aralık 2019 17:29
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 280,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 456,00 lira, Cumhuriyet altını 1.866,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 280,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|279,00
|279,20
|280,00
|280,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.839,00
|1.860,00
|1.845,00
|1.866,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|254,50
|258,50
|255,50
|259,50
|Lira(Tam) Ziynet
|1.797,00
|1.817,00
|1.803,00
|1.823,00
|Yarım Ziynet
|898,00
|908,00
|902,00
|912,00
|Çeyrek Ziynet
|449,00
|454,00
|451,00
|456,00
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