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Bakan Kurum'dan 'Salda gölü' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Salda'nın doğal güzelliğine zarar verilmeyecek. Hiçbir betonlaşma yapılmayacak. Sadece ahşap ve doğal malzemelerden yapılacak. Beyaz kumsala hiçbir şekilde dokunmadan göl kıyısından yaklaşık 400-500 metrelik bant dışına yapacağız
 18 Aralık 2019 18:02
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Bakan Kurum'dan 'Salda gölü' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'ne ilişkin projenin, sadece gölün kıyısını, bölgesini koruma ve kullanma projesi olduğunu ifade ederek, Salda'nın doğal güzelliğine zarar verilmeyeceğini belirtti.

Kurum, TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin soru-cevap bölümünde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinde çevreye ilişkin bir sorun gördüklerinde ilgilendiklerini, gerek TOKİ gerek İller Bankası eliyle gereken destekleri belediyelere verdiklerini ifade etti.

Bu konuda Kırklareli'nde de çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kurum, atıksu arıtma tesislerine ilişkin ülke genelinde çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Denizli'deki depremin ardından Bozkurt ve Çardak ilçelerinde tespitler yaptıklarını, Acıpayam dahil bütün ilçelere gereken nakdi yardımları verdiklerini anlatan Kurum, mağduriyet olması halinde konunun hemen ele alınacağını vurguladı.

Hatay Antakya'daki tarihi ve kültürel değerleri gün yüzüne çıkarmak için belediyeye hibe verdiklerini aktaran Kurum, 2023'e kadar çalışmaların bir kısmını hibe, bir kısmını proje ile hayata geçireceklerini kaydetti.

Kurum, Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu Hatay'daki belediyelere İller Bankasından ve uluslararası fonlardan hem hibe hem de çok düşük faizli uzun vadeli kredilerle destek olduklarını söyledi.

Salda Gölü'ne ilişkin projenin, sadece gölün kıyısını, bölgesini koruma ve kullanma projesi olduğunun altını çizen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salda'nın doğal güzelliğine zarar verilmeyecek. Hiçbir betonlaşma yapılmayacak. Beton ve çimento gibi materyeller kullanılmayacak, sadece ahşap ve doğal malzemelerden yapılacak. Beyaz kumsala hiçbir şekilde dokunmadan göl kıyısından yaklaşık 400-500 metrelik bant dışına yapacağız. Tamamen o doğal güzelliği gün yüzüne çıkaracak, hepimizin gittiğinde daha güzel bir şekilde gezebileceği bir proje olacaktır."
Anadolu Ajansı
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