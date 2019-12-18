Meslek lisesi öğrencileri, okullar için temizlik ürünleri üretiyor

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, okulda ürettikleri sabun, yüzey temizleyici ve çamaşır suyu ile okulların hijyen ihtiyacını karşılamalarının yanı sıra mesleki deneyim kazanıyorlar.

Çatalağzı beldesindeki Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) eğitim desteğiyle, okullarda daha sağlıklı temizlik ürünleri kullanılmasını sağlamak için çalışma yaptı.

Kimya teknoloji alan şefi Ayşe Çiçek Yıldız ve öğretmenleri tarafından ürünlerin nasıl yapılacağına dair eğitim alan öğrenciler, okul laboratuvarında imal ettikleri ürünleri, ihtiyaçların karşılanması için ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerin ihtiyacının karşılanması için gönderdi.

Öğrenciler, "Er-Kim" ismini verdikleri ürünlerin kapasitesini ilerleyen zamanlarda artırarak daha fazla okula ulaşmayı hedefliyor.

- "Meslek liselerinin üretimde lokomotif olduğunu biliyoruz"

Okul müdürü Kamil Zoroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin ihtiyaçlarını, okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarda en çok tüketilen malzemeleri belirlediklerini anlattı.

BAKKA'dan eğitim desteği aldıklarını belirten Zoroğlu, şunları kaydetti:

"Bu destekle atölyenin kurulum aşamasına başladık. En son geldiğimiz noktada 4 çeşit ürün üreterek okullarımızın ihtiyaçlarını giderdik. Şimdi de kentteki diğer okulların ihtiyaçlarını gidermeye başladık. Amacımız hem çocuklarımızın ileride istihdam sağlamaları hem de okulun ihtiyacını daha güzel ürünlerle tanıtmak. En büyük hedefimiz Batı Karadeniz Bölgesi ve ülkede tek olmaya çalışmak."

Müdür yardımcısı Ertuğrul Önal da çalışmalarında ilçedeki okulların temizlik ürünleri ihtiyacını baz aldıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Kozmetikte sıvı ve köpüklü sabun, temizlik malzemelerinde de kıvamlı çamaşır suyu, normal çamaşır suyu ve yüzey temizleyici ürün olarak başladık. Meslek liselerinin üretimde bir lokomotif ve ara eleman yetiştirilmesinde öncü olduğunu biliyoruz. Çocuklarımızın üretime katkı sağlaması, onları geleceğe hazırlamak ve buradan mezun olduktan sonra Türk sanayisine ara eleman yetiştirilmesine öncülük yapmak istedik."

Öğrencilerden Berkecan Hamarat ise kendileri için büyük bir deneyim olduğunu ve ilerleyen süreçte daha iyi üretimde bulunacaklarını ifade ederek, başka okulların ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım ettikleri için yaptıkları işten gurur duyduklarını dile getirdi.