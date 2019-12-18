Türkiye'de en fazla trafik sigortası yaptırılıyor		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Meteoroloji uyardı! Yağış yok sis günlerce etkili olacak		 
'Mahkum aracında uyuşturucu sevki' iddiasına yalanlama		 
Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji'nin satışı ile ilgili açıklama		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralandı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'TMSF kayyumundaki şirketler aktif olarak yüzde 39 büyüdü'

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumundaki şirketlerin aktif olarak yüzde 39, öz kaynak olarak da yüzde 31 büyüdüğünü belirterek, "Bu şirketlere 'milletin emaneti' gözüyle bakıyoruz ve bu şirketlerde bir irtifa kaybı olsun istemiyoruz." dedi
 18 Aralık 2019 18:24
Yazdır
'TMSF kayyumundaki şirketler aktif olarak yüzde 39 büyüdü'

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumundaki şirketlerin aktif olarak yüzde 39, öz kaynak olarak da yüzde 31 büyüdüğünü belirterek, "Bu şirketlere 'milletin emaneti' gözüyle bakıyoruz ve bu şirketlerde bir irtifa kaybı olsun istemiyoruz." dedi.

Gülal, yönetimi TMSF'de bulunan Aker Grubunun bir alışveriş merkezindeki 39'uncu mağazasının açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra FETÖ ile iltisakı tespit edilen şirketlerin TMSF kayyumuna verildiğini ve bugün itibarıyla TMSF kayyumunda yönetilen 830 şirketin bulunduğunu söyledi.

Bu şirketlerin öz kaynak büyüklüğünün 23 milyar 600 milyon, aktif büyüklüğünün 56 milyar 900 milyon seviyesinde olduğunu dile getiren Muhiddin Gülal, istihdam sayısının da 41 bin 267 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Şirketleri devralırken temel politikalarının "Bu yapıya aidiyeti ve iltisakı olan kim varsa, hukuk kuralları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılsın ama şirketleri cezalandıramayız." olduğunu ifade eden Gülal, "Şirketler milli servet, şirketler katma değer sağlamaya, istihdam yaratmaya devam edecek. Geldiğimiz noktada şirketler aktif olarak yüzde 39 büyüdüler. Öz kaynak olarak da yüzde 31 oranında büyüdüler. Bu şirketlere 'milletin emaneti' gözüyle bakıyoruz ve bu şirketlerde bir irtifa kaybı olsun istemiyoruz." diye konuştu.

- "Aker, TMSF kayyumunda istihdam yaratmaya devam ediyor"

Antalya'da 39'uncu mağazasını açtıkları Aker'in kadın giyim sektörünün önemli bir aktörü olduğunu anlatan TMSF Başkanı Gülal, markanın yaklaşık 3 yıldır TMSF kayyumu ile yönetildiğini kaydetti.

Mağazayı, yine TMSF tarafından yönetilen bir alışveriş merkezinde açtıklarını aktaran Gülal, şunları söyledi:

"Devraldığımızda 106 milyon lira öz kaynağı olan Aker'i 126 milyon öz kaynağa ulaştırdık. Yani, firmanın öz kaynağı yüzde 20 büyüdü. Yine, devraldığımızda 179 milyon olan cirosu, inşallah bu yıl 239 milyon lira ciro ile kapatacak. Burada yüzde 30'luk bir artış olacak. Devraldığımızda 581 kişi olan istihdam sayısı bugün 680 seviyesinde. İnşallah önümüzdeki dönem de mağaza sayımızı 45'e yükseltmeyi düşünüyoruz. Aker, TMSF kayyumunda istihdam yaratmaya devam ediyor."

Muhiddin Gülal, Aker'i bir eşarp markası olarak değil, kadın giyiminin lokomotifi bir firma haline getirmek istediklerini belirterek, ileriki dönemde de genç jenerasyona hitap eden kreasyonlar yaparak Aker'i büyüteceklerini ifade etti.

Gülal, açılışa katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile mağazayı gezerek, mağaza hakkında bilgi verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrenci başına en yüksek harcama yükseköğretimde
18 Aralık 2019 18:53		 Meteoroloji uyardı! Yağış yok sis günlerce etkili olacak
18 Aralık 2019 18:47
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 60'a yükseldi
18 Aralık 2019 18:37		 Trabzon hurmasındaki 'Allah' yazısı görenleri şaşırttı
18 Aralık 2019 18:10
Anne babalara 'yabancı cisim yutulması' uyarısı
18 Aralık 2019 15:33		 Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
18 Aralık 2019 14:50
Erbaş: Aynı safta olmak kaydıyla taburede namaz kılınabilir
18 Aralık 2019 14:06		 Yavru keçisine bebek gibi bakıyor
18 Aralık 2019 12:41
Öğrencilerin Mehmetçiğe yazdığı mektuplar, mendillerin içinde yola çıktı
18 Aralık 2019 12:30		 Ayağı doku nakliyle kesilmekten kurtarıldı
18 Aralık 2019 12:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:55 - Banka müdürünün 'milyonluk zimmet' iddiası19:51 - Türkiye'de en fazla trafik sigortası yaptırılıyor19:47 - Antalya'da banka şubesine silahla giren zanlı tutuklandı19:39 - Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 52'si tamamlandı19:34 - ABD Temsilciler Meclisi Huawei yasağını onayladı19:31 - Vali Yerlikaya: 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı19:27 - Liseli Adem'den iki gündür haber alınamıyor19:25 - Üniversiteli Begüm'ün öldüğü makas kazası davası19:21 - 'Sen kadına vuruyorsun çünkü korkaksın, zavallısın'19:18 - 'Bana kimse ceza yazamaz, kralı gelsin'
19:15 - Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul Projesi açıklaması19:11 - Firari 3 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten19:07 - '4 bin 659 kaçak yapının yıkımını devam ettireceğiz'19:03 - Polis memurunu şehit eden sürücü hakim karşısına çıktı18:59 - Firari 3 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten18:53 - Öğrenci başına en yüksek harcama yükseköğretimde18:49 - Trafik kazalarında yine ocaklar söndü18:47 - Meteoroloji uyardı! Yağış yok sis günlerce etkili olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın kimlik bilgilerini sorgulayan memura 10 yıl hapis
KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı
Kaymakam, huzur bozan komiser yardımcısını görevden aldı
Erdoğan: Simit Sarayı'nı duyunca Genel Müdürü aradım
Ankara Büyükşehir'in görevde yükselme sözlü sınavında, torpilini bulan yüksek puan aldı, bulamayanlar elendi
Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
Futbolcu'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
KPDK'de gündem, sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge
3 HDP'li 1 CHP'li belediye başkanı görevden alındı
Fatih Altaylı, Erdoğan'la namaz anısını anlattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okullu olmak 1
Tuzlaspor-galatasaray mac sonu olaylari 10
fatih terim 1
Türk kadini asil haklarini son 17 yilda elde etti 1
ali koç 2
Bana ölünce mi yardim edeceksiniz 1
Üç kahvesi 4
arıza 1
sal beni gideyim 1
maskov87 2
SON İLANLAR
Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Elamnı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Batman Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yozgat Bozok Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacıbayram Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam