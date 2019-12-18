Ünlü spor spikerine destek yağıyor
Uzun zamandır kanser tedavisi gören ve hastalığının nüksettiğini açıklayan beIN Sports spikeri Emre Gönlüşen'e kulüplerden ve sporseverlerden destek mesajı yağıyor
|18 Aralık 2019 18:30
|Yazdır
Yaptığı açıklamayla kanser hastalığının nüksettiğini açıklayan spor spikeri Emre Gönlüşen için kulüpler ve sporseverlerden destek mesajları geldi.
41 yaşındaki Emre Gönlüşen, geçtiğimiz Şubat ayında kanser olduğunu ve 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü sosyal medya hesabından takipçilerine duyurmuştu.
Gönlüşen, dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımda nüksettiğini açıkladı.
Ünlü spikere kulüplerden destek mesajı yağdı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Emre Gönlüşen'e gelen destek mesajları:
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Galatasaray'a kayyum şoku
18 Aralık 2019 16:54
|Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
18 Aralık 2019 11:52
|FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu
18 Aralık 2019 11:20
|Futbolcu'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
18 Aralık 2019 08:06
|Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
17 Aralık 2019 18:43
|Başakşehir iki haftada 4 puan kaybetti
16 Aralık 2019 22:12
|Ali Koç: Fatih Terim'den daha çok korunan hoca yok
16 Aralık 2019 07:56
|Beşiktaş, evinde büyük yara aldı
15 Aralık 2019 20:51
|Hakem, kalecinin hayatını kurtardı
15 Aralık 2019 20:11
|Buz hokeyinde İstiklal Marşı krizi!
15 Aralık 2019 18:50