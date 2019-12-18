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Ünlü spor spikerine destek yağıyor

Uzun zamandır kanser tedavisi gören ve hastalığının nüksettiğini açıklayan beIN Sports spikeri Emre Gönlüşen'e kulüplerden ve sporseverlerden destek mesajı yağıyor
 18 Aralık 2019 18:30
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Ünlü spor spikerine destek yağıyor

Yaptığı açıklamayla kanser hastalığının nüksettiğini açıklayan spor spikeri Emre Gönlüşen için kulüpler ve sporseverlerden destek mesajları geldi.

41 yaşındaki Emre Gönlüşen, geçtiğimiz Şubat ayında kanser olduğunu ve 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü sosyal medya hesabından takipçilerine duyurmuştu.

Gönlüşen, dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımda nüksettiğini açıkladı.

Ünlü spikere kulüplerden destek mesajı yağdı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Emre Gönlüşen'e gelen destek mesajları:
TRT
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