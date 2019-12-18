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Polis memurunu şehit eden sürücü hakim karşısına çıktı

Üç kişiye çarptıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Mevlüt Metin'in şehit eden sürücü Seyit Çamran Kalaycı'nın yargılanmasına devam edildi
 18 Aralık 2019 19:03
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Polis memurunu şehit eden sürücü hakim karşısına çıktı

Ankara'da üç kişiye araçla çarptıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Mevlüt Metin'in de ölümüne neden olan sanık Seyit Çamran Kalaycı'nın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kalaycı, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık Kalaycı hakkında üç kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüsten" açılan dosyanın polis memuru Metin'in ölümüne ilişkin dava ile birleştirildiğini belirterek buna ilişkin tarafların beyanlarını alacaklarını söyledi.

Ardından söz verilen sanık Kalaycı, psikolojik sorunları olduğunu, bu nedenle tedavi gördüğüne dair raporları bulunduğunu ifade etti.

Anne ve babasının ayrı yaşadığını, ailesinin Akyurt'ta kiraladığı evde tek başına yaşadığını belirten Kalaycı, evde elektrik, su ve ısıtma sistemi olmadığı için ilaçlarını aksattığını ifade etti.

Olay günü cinnet getirdiğini iddia eden Kalaycı, üç kişiyi araçla yaraladığını hatırlamadığını ancak şehit olmasına neden olduğu polis memuru Metin'e çarptığı anı hatırladığını dile getirdi.

Ardından söz verilen mağdurlardan Ali Yazıcı, olay tarihinde Akyurt'ta karşıdan karşıya geçeceği sırada sanığın araçla kasıtlı bir şekilde üzerine geldiğini bildirdi.

Yazıcı, "Karşıdan karşıya geçeceğim sırada sanık yaklaşık 300 metre uzaktaydı, çok hızlı geliyordu. Beni gördükten sonra hızını daha da arttırdı ve kaldırıma birkaç adım kala bana çarptı. En sol şeritten yolun en sağına doğru gelerek çarptı." dedi.

Mağdur Zeynep Yüksel de dershaneye gitmek için her zamanki yolda ilerlendiğini ifade ederek, "Yolun sol tarafındaki kaldırımda ilerliyordum, sanık bir anda bana arkadan çarptı. Kendisinden şikayetçiyim ve davaya katılmak istiyorum." diye konuştu.

Mağdur avukatları da sanığın kasten hareket ederek mağdurları öldürmeye teşebbüs ettiğini, sanığın suçtan kurtulmak için kendisine ezberletilmiş beyanları tekrarladığını ifade etti.

Avukatlar, sadığın kendisini ifade edebilecek durumda olduğunu, bu nedenle ceza ehliyetine sahip olduğuna dikkat çekerek cezalandırılmasını talep etti.

Beyanların ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için dava ertelendi.

- Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kalaycı'nın 6 Mayıs 2019 sabahı Akyurt ilçesi Balıkhisar Mahallesi'nde otomobille seyrederken Nesibe Çiçek'e, Saracalar Mahallesi'nde Zeynep Yüksel'e, aynı mahallede daha sonra da Ali Yavuz'a çarparak kaçtığı belirtildi.

Kalaycı'nın, saat 09.40 sıralarında ise Ankara-Çankırı Yolu Karyağdı mevkisinde "dur" işaretine uymadığı, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Metin'in (54) üzerine otomobili kasten sürerek polisin ölümüne sebebiyet verdiği bildirilen iddianamede, sanığın, olaydan sonra polis memurlarınca Pursaklar'da yakalandığı aktarıldı.
Anadolu Ajansı
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