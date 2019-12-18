'Bana kimse ceza yazamaz, kralı gelsin'
|18 Aralık 2019 19:18
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Fatih'te bir sürücü karıştığı kaza sonrası ortalığı birbirine kattı. 'Bana kimse ceza kesemez, vermiyorum, kralı gelsin' deyip polislere küfür eden sürücü gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Fatih'te İ.B. isimli bir sürücünün kullandığı araçla ticari taksinin çarpışması sonucu küçük çaplı kaza meydana geldi. Kazanın ardından aracından inen İ.B., taksiciyle tartışmaya başladı. Taksici kazadan dolayı özür dileyerek, olay yerine polis çağırarak tutanak tutmak istedi. Bunu üzerine İ.B. ise, 'Polis benim hakkımda ceza kesecek. Bana kimse ceza kesemez, vermiyorum kralı gelsin' diyerek küfürler savurdu. Taksicinin düzgün bir dille trafik polisi çağırmak istemesini yinelemesi üzerine, sürücü İ.B., 'Bugün benim aracıma bir taksici daha vurdu, ben bir şey demedim' deyip polislere küfürler etmeye devam etti. Bir vatandaş araya girerek sakinleştirmeye çalışırken, sürücü İ.B. yine küfürler ederek, 'Ben sana numaramı vereyim yarın ara beni, ben kimseyi tanımam' diyerek kaza mahallinden ayrıldı.
Yaşanan olayın ardından görüntülerin yayılmasıyla birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri o sürücünün peşine düştü.
Yapılan çalışmaların ardından sürücü belirlenerek kısa sürede gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüpheli, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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