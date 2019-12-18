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Liseli Adem'den iki gündür haber alınamıyor
Konya'da, 'okula gidiyorum' diyerek evden çıkan lise öğrencisi Adem Susam'dan (17), 2 gündür haber alınamıyor.
|18 Aralık 2019 19:27
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Konya'da, 'okula gidiyorum' diyerek evden çıkan lise öğrencisi Adem Susam'dan (17), 2 gündür haber alınamıyor.
Meram Naciye Mumcuoğlu Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Adem Susam, Karatay ilçesindeki evinden dün sabah 06.20 sıralarında okula gitmek için çıktı. Ders bitiminde eve dönmeyen oğlunun okula gitmediğini öğrenen baba Ahmet Susam, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Oğlunun gidebileceği tüm yerlere baktığını söyleyen baba Susam, "Sabah, 'okula gidiyorum' diyerek, evden çıktı. Okula gitmemiş. İki gündür haber alamıyoruz. Arkadaşının birine mesaj atıp, okul hayatını bitireceğini ve İzmir'e gideceğini söylemiş. Telefonu kapalı ulaşamıyoruz. Oğlumu gören olursa ne olur bize ulaşsın" dedi.
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