Türkiye'de en fazla trafik sigortası yaptırılıyor		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Meteoroloji uyardı! Yağış yok sis günlerce etkili olacak		 
'Mahkum aracında uyuşturucu sevki' iddiasına yalanlama		 
Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji'nin satışı ile ilgili açıklama		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralandı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD Temsilciler Meclisi Huawei yasağını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, hükümetin Huawei ve ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak diğer firmaların ürünlerini satın almasını engelleyen yasa tasarısını oy birliği ile kabul etti.
 18 Aralık 2019 19:34
Yazdır
ABD Temsilciler Meclisi Huawei yasağını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, hükümetin Huawei ve ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak diğer firmaların ürünlerini satın almasını engelleyen yasa tasarısını oy birliği ile kabul etti.

Yasa tasarısının bu hafta senatonun onayına gitmesi ve hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlarca desteklendiği için onaylanması bekleniyor.

Yasa ayrıca ABD'li küçük telekomünikasyon sağlayıcılarına 1 milyar dolar tahsis edilerek "şüpheli iletişim araçlarını" kullanımdan kaldırılmasını öngörüyor.

Kongreden yapılan ve hem demokratların hem de cumhuriyetçilerin yaptığı açıklamada, "ABD'nin kablosuz geleceği için ağlarımızı yabancı müdahalesinden korumak son derece önemli. Huawei gibi firmalar ABD'nin ticari ve güvenlik çıkarlarına büyük bir tehdit oluşturuyor çünkü iletişim sağlayıcılarımız bu firmaların cihazlarını kullanarak operasyonlarına devam ediyorlar" denildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vali Yerlikaya: 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı
18 Aralık 2019 19:31		 'Sen kadına vuruyorsun çünkü korkaksın, zavallısın'
18 Aralık 2019 19:21
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul Projesi açıklaması
18 Aralık 2019 19:15		 '4 bin 659 kaçak yapının yıkımını devam ettireceğiz'
18 Aralık 2019 19:07
Güvenlik soruşturması teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
18 Aralık 2019 18:35		 Bakan Kurum'dan 'Salda gölü' açıklaması
18 Aralık 2019 18:02
Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji'nin satışı ile ilgili açıklama
18 Aralık 2019 17:45		 'Herkes kamuda çalışamaz'
18 Aralık 2019 17:05
CHP'den gaziler için 'emeklilik' önerisi
18 Aralık 2019 16:51		 İYİ Parti'den 'Simit Sarayı' açıklaması
18 Aralık 2019 16:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:59 - Türkiye'den Hollanda'ya 'FETÖ' tepkisi19:55 - Banka müdürünün 'milyonluk zimmet' iddiası19:51 - Türkiye'de en fazla trafik sigortası yaptırılıyor19:47 - Antalya'da banka şubesine silahla giren zanlı tutuklandı19:39 - Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 52'si tamamlandı19:34 - ABD Temsilciler Meclisi Huawei yasağını onayladı19:31 - Vali Yerlikaya: 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı19:27 - Liseli Adem'den iki gündür haber alınamıyor19:25 - Üniversiteli Begüm'ün öldüğü makas kazası davası19:21 - 'Sen kadına vuruyorsun çünkü korkaksın, zavallısın'
19:18 - 'Bana kimse ceza yazamaz, kralı gelsin'19:15 - Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul Projesi açıklaması19:11 - Firari 3 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten19:07 - '4 bin 659 kaçak yapının yıkımını devam ettireceğiz'19:03 - Polis memurunu şehit eden sürücü hakim karşısına çıktı18:59 - Firari 3 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten18:53 - Öğrenci başına en yüksek harcama yükseköğretimde18:49 - Trafik kazalarında yine ocaklar söndü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın kimlik bilgilerini sorgulayan memura 10 yıl hapis
KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı
Kaymakam, huzur bozan komiser yardımcısını görevden aldı
Erdoğan: Simit Sarayı'nı duyunca Genel Müdürü aradım
Ankara Büyükşehir'in görevde yükselme sözlü sınavında, torpilini bulan yüksek puan aldı, bulamayanlar elendi
Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
Futbolcu'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
KPDK'de gündem, sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge
3 HDP'li 1 CHP'li belediye başkanı görevden alındı
Fatih Altaylı, Erdoğan'la namaz anısını anlattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
luigi datome 1
aynı iş yerinde çalışan çiftler 1
fikrim yok 1
tüik'in asgari ücret rakamı 3
fatih terim 1
densizlik 1
ali koç 2
Camilerdeki tabure ve sandalyelerin kaldirilmasi 3
arıza 1
Cafede rujlu bardakla müşteriye çay gelmesi 4
SON İLANLAR
Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Elamnı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Batman Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yozgat Bozok Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacıbayram Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam