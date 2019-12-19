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İTÜ Vakfı: Doğa Kolejini satın amaya çalışıyoruz

Vakıftan yapılan açıklamada, "İTÜ Vakfı Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.
 19 Aralık 2019 00:14
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İTÜ Vakfı: Doğa Kolejini satın amaya çalışıyoruz

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜ Vakfının Doğa Koleji ile ilgili müzakerelerinin olumlu yönde devam ettiğini bildirdi.

Üniversitenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, kamuoyu bilgilendirmesinin ise en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacağı kaydedildi.

İTÜ VAKFI HAKKINDA BİLGİLER

Doğa Kolejini satın aldığı söylenen İTÜ Vakfı Kuruluşunun 35. yıllık bir kurum.
Vakıf İstanbul Teknik Üniversitesi'ni desteklemek 4 Nisan 1984 tarihinde amacıyla kuruldu. Bu çerçevede, Eğitim Tesisleri, Kültür ve Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri, Yurtlar İşletmesi ve Ar-Ge İşletmesi kurulup kaynak yaratıldı.

İTÜ Vakfı kuruluş yılından itibaren, sosyal ve kültürel içerikli amaçlar doğrultusunda her yıl 500'ü aşkın öğrenciye karşılıksız eğitim ve barınma bursu veriyor.

İTÜ Vakfı'nın ortaklık şeklinde kurduğu veya iştirak ettiği şirketler 3M ARGE A.Ş., İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ve OTAM A.Ş. İTÜ Vakfı'nın başında Rektör Prof. Dr. Mehmet KARACA yer alıyor.

Doğa Koleji'nde imzalar atıldı.
Anadolu Ajansı
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