Antalya'da banka şubesine silahla giren zanlı tutuklandı
|18 Aralık 2019 19:47
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Antalya'da girdiği banka şubesinin özel güvenlik görevlisini rehin almasıyla ilgili gözaltında bulunan zanlı tutuklandı.
Özbekistan uyruklu J.O'nun, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
"Hürriyeti tahdit ve yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının, emniyetteki ifadesinde olayın detaylarını anlattığı öğrenildi.
Öte yandan J.O'nun, rehin aldığı güvenlik görevlisine beline sardığı kablo, pil, bantlarla yaptığı sahte bomba düzeneğini göstererek, "Sana zarar vermeyeceğim. Dolandırıldım. Sesimi duyurmak için bu eylemi yapıyorum" yazılı not verdiği öğrenildi.
Bunun üzerine güvenlik görevlisinin "Müşteri ve personeli dışarıya çıkartalım. Ben sana yardımcı olacağım." dediği belirtildi.
Şüphelinin, çıkan personelin biriyle polise ulaştırılması için üzerinde kimseye zarar vermeyeceğini belirten bir not gönderdiği ifade edildi.
Olaya ilişkin güvenlik görevlisi ve banka yetkililerinin, zanlıdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçmiş, bankanın güvenlik görevlisini rehin alan J.O, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir tarafından ikna edilerek gözaltına alınmıştı.
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