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Türkiye'de en fazla trafik sigortası yaptırılıyor

"Sigorta ve Sigortalılık Algısı" araştırmasının sonuçları, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda açıklandı.
 18 Aralık 2019 19:51
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Türkiye'de en fazla trafik sigortası yaptırılıyor

HDI Sigorta ve İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTARMER) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Sigorta ve Sigortalılık Algısı" başlıklı araştırmasına göre, Türkiye'de yüzde 25 ile en fazla trafik sigortası yaptırılırken, trafik sigortasını, yüzde 23'lük pay ile BES ve yüzde 13 ile kasko sigortaları takip ediyor.

"Sigorta ve Sigortalılık Algısı" araştırmasının sonuçları, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda açıklandı.

Toplantıda konuşan HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, araştırmadan çıkan sonuçların kendilerine, toplumun taleplerini, sigortacılığa ne derece güven duyduklarını ve yaşam biçimlerinin sigorta algıları üzerindeki etkilerini oldukça geniş bir çerçeveden görme fırsatı sağladığını kaydetti.

Hancıoğlu, HDI Sigorta'nın, sürdürülebilir karlılığa odaklı bir stratejiyle hareket ettiğini ve doğru bakış açısıyla ilerlediğini ifade etti.

Türkiye'de sigorta penetrasyonunu artırmaya yönelik yıl içerisinde yeni sigorta ürünlerini hayata geçirdiklerini aktaran Hancıoğlu, yeni ürünlerinden "Trafikasko" ve "Avantajlı Kasko"nun, dağıtım kanalları ve müşteriler tarafından oldukça olumlu karşılandığını söyledi.

Araştırma sonuçlarının müşterilerin ihtiyaçları, beklentileri ve sigortaya bakışları hakkında çok detaylı ipuçları sağladığını belirten Hancıoğlu, 3 bini aşkın acentelerinden aldıkları geri bildirimler ile araştırmanın verilerini değerlendireceklerini kaydetti.

Hancıoğlu, yeni hizmetler sunarak sektöre katkı sağlamaya devam edeceklerini aktardı.

"Türkiye'deki ilk 5 sigorta şirketinden biri olmayı hedefliyoruz"

HDI Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Christian Sebastian Müller de HDI International'ın Türkiye'yi ana pazarlarından biri olarak kabul ettiğini belirterek, Türkiye'deki ilk 5 sigorta şirketinden biri olmayı hedeflediklerini, bu hedefi gerçekleştirebilmek adına Türkiye'de ERGO Sigorta ve Liberty Sigorta'yı bünyelerine kattıklarını anlattı.

Müller, "Türkiye'yi çok önemsiyoruz. Türkiye, çok iyi büyüme fırsatları sağlayan bir ülke. Türkiye, GSMH'deki sigortanın payı ve kişi başı sigorta primi ödemelerinde Avrupa'ya göre geride. Bunu rakamlar da ortaya koyuyor. Aslında bu, Türkiye'de sigorta piyasasının ne kadar büyük potansiyeli olduğunu gösteriyor. HDI olarak bu potansiyele inanıyoruz." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise araştırmaya İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin önemli katkıları bulunduğunu, araştırmanın, fakültenin topluma olan hizmet beklentisinin doğal bir sonucu olduğunu söyledi.

Ak, HDI Sigorta ile iş birliklerini sürdürmek istediklerini ifade ederek, "İş birliğine ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bu sinerjiyle ortaya çıkacak bilginin de çarpanlarıyla katma değere dönüşeceğinin farkındayız." dedi.

Sigorta yaptırmadaki temel motivasyon "güvence, teminat ve garanti"

"Sigorta ve Sigortalılık Algısı" araştırması, 25-54 yaş arasında, farklı sosyoekonomik gruplara mensup 362 katılımcıyla, karma veri toplama yöntemleriyle ve İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'yi temsil eden bir dağılımla 13 kentte gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre, sigorta yaptırmadaki temel motivasyon "güvence, teminat ve garanti."

Türkiye'de sigorta sahipliği üzerine veriler incelendiğinde, görüşülen kişilerin 3'te 2'sinin özel sigorta yaptırdığı sonucuna ulaşıldı.

Yaş ve eğitim oranının yükselmesine bağlı olarak sigorta sahipliği artıyor. 35-44 yaş arasında sigorta sahipliği yüzde 74 iken, bu rakam, 25-34 yaş arasında yüzde 58'e düşüyor. "AB" olarak belirtilen üst düzey gelir grubunda sigorta sahipliği yüzde 77, "C2" olarak belirtilen orta-alt düzey gelir grubunda ise yüzde 56 olarak ortaya çıkıyor.

Sigorta satın alımında acenteler hala en önemli kanal

"AB" gelir grupları arasında Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), trafik, kasko, sağlık ve DASK sigortası, orta gelir grubunda BES, trafik ve hayat sigortası en fazla yaptırılan sigorta türleri olarak dikkati çekiyor.

Türkiye'de yüzde 25 ile en fazla trafik sigortası yaptırılırken, trafik sigortasını, yüzde 23'lük pay ile BES ve yüzde 13 ile kasko sigortaları takip ediyor.

Dijitalleşme neredeyse tüm iş yapış biçimlerini köklü bir dönüşüme uğratırken, sigorta satın alımında acentelerin hala en önemli kanal oluşu, araştırmanın bir diğer önemli sonucunu oluşturuyor.

Trafik sigortasında yüzde 88, kaskoda yüzde 74 oranında acente kanalı tercih edilirken, özellikle sağlık sigortası alımında acentelerin yanı sıra çevrim içi (online) kanallar ön plana çıkmaya başlıyor.
Anadolu Ajansı
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