Banka müdürünün 'milyonluk zimmet' iddiası

Antalya'da bir bankanın parasını döviz alım-satımda kayıt dışı kullandıkları ve yaklaşık 30 milyon lira zarara uğrattıkları ileri sürülen aralarında banka müdürü ve çalışanlarının da bulunduğu 13 sanık hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında banka müdürü, çalışanları, döviz bürosu sahibi ve çalışanlarının bulunduğu biri tutuklu 13 sanık hakkında, "Nitelikli bankacılık zimmeti suçuna iştirak" suçlamasından 6 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Alanya'daki bir bankada yöneticilik yapan tutuklu sanık A.İ'den haber alınamaması üzerine banka şubesi kasasında yapılan sayımda 29 milyon 986 bin 853 lira noksanın tespit edildiği ve A.İ'nin banka parasını kendisi ve üçüncü kişiler çıkarına kullanarak zimmetine geçirdiği kaydedildi.

Kasa noksanının oluşumunda A.İ'nin şube içindeki bazı kişiler ve döviz bürolarıyla girmiş olduğu borç alacak ilişkisiyle döviz alım-satım işlemlerinin etkili olduğu belirtilen iddianamede, bu işlemler sırasında bir takım kişilerin şubeye çanta veya torbalarla yüklü miktarda para getirip şubeden para götürdüklerine işaret edildi.

İddianamede, bankadaki şüpheli işlemlerinin çoğunun banka kayıtlarına bilerek ve isteyerek yansıtılmadığı da aktarıldı.

Para yatırma, çekme ve EFT işlemlerinin A.İ'nin banka çalışanları sanık H.U, S.K.T. ve E.Y'ye verdiği talimatla yerine getirildiğine dikkat çekilen iddianamede, personelin ise şube kasasındaki noksanı ilgili genel müdürlük birimlerine bildirmeyerek gizledikleri vurgulandı.

İddianamede, döviz bürolarının Kurumlar Vergisi Beyannameleri incelendiğinde suç tarihlerinde net satışların bir önceki yıla göre yüzde 60 ila yüzde 100 oranında artış olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca tutuklu sanık A.İ'nin kardeşi S.H.İ. ve amcası İ.İ'nin de eski banka müdürüne yardım ve yataklık ettikleri, kasa açığında birlikte hareket ettikleri belirtilen iddianamede, banka müdürün kaçışına da İ.İ, A.Y.O. ve A.G'nin aracılık ettiğine vurgu yapıldı.