İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
4 askeri personel, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı		 
Hastane demirbaşlarının hurdaya verildiği iddiası		 
Samsun'da, resen öğretmen atama gerginliği		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralandı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gökhan Çıra, Fatih Terim'den özür diledi

Tuzlasporlu oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Galatasaray ve Fatih Terim'den özür diledi.
 18 Aralık 2019 20:03
Yazdır
Gökhan Çıra, Fatih Terim'den özür diledi

Tuzlasporlu oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Galatasaray ve Fatih Terim'den özür diledi.

Tuzlasporlu oyuncu Gökhan Çıra, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Fatih Terim ve sarı-kırmızılı camiadan özür diledi. Çıra'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Öncelikle herkese merhaba. Dün yaşanan tatsız olaydan dolayı başta Ultraslan'dan, bütün taraftarlardan özür dilerim, kimseyle bir sorunum yoktur. Sadece eskiden yaşanan olaylardan dolayı biraz doluydum. Tekrar Fatih hocadan ve Ultraslan'dan özür dilerim.''

Futbolcu'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ünlü spor spikerine destek yağıyor
18 Aralık 2019 18:30		 Galatasaray'a kayyum şoku
18 Aralık 2019 16:54
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
18 Aralık 2019 11:52		 FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu
18 Aralık 2019 11:20
Futbolcu'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
18 Aralık 2019 08:06		 Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
17 Aralık 2019 18:43
Başakşehir iki haftada 4 puan kaybetti
16 Aralık 2019 22:12		 Ali Koç: Fatih Terim'den daha çok korunan hoca yok
16 Aralık 2019 07:56
Beşiktaş, evinde büyük yara aldı
15 Aralık 2019 20:51		 Hakem, kalecinin hayatını kurtardı
15 Aralık 2019 20:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:23 - 'Cerrahi kararında öncelik hastanın kapasitesinde'21:19 - '450 engelli öğretmen daha atama bekleyecek'21:14 - İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması21:10 - Bakan Turhan: Kanal İstanbul'un hazırlıkları bitmek üzere21:07 - Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin kimliği belirlendi21:06 - Türkiye'nin en genç muhtar adayı medya patronu oldu21:03 - 4 askeri personel, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı21:00 - Ankara, bu gece de sis altında20:58 - Ali Babacan kendi medyasını mı kuruyor?20:56 - PKK'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor
20:52 - Tarım Bakanlığı, neden şeker ithal edildiğini açıkladı20:51 - Hastane demirbaşlarının hurdaya verildiği iddiası20:49 - Doğum lekesi umut oldu, gerçeğin peşine düştü20:45 - Destici: Asgari ücretin 2 bin 475 TL olmasını istiyoruz20:45 - Türkiye Avrupa'da ikinci: Her 100 bebekten 53'ü sezaryenle doğuyor20:43 - Rekabet Kurumu'nun sayfasından Ziraat'in Simit Sarayı başvurusu kaldırıldı20:37 - 'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadın tutuklandı20:36 - BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın kimlik bilgilerini sorgulayan memura 10 yıl hapis
KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı
Kaymakam, huzur bozan komiser yardımcısını görevden aldı
Erdoğan: Simit Sarayı'nı duyunca Genel Müdürü aradım
Ankara Büyükşehir'in görevde yükselme sözlü sınavında, torpilini bulan yüksek puan aldı, bulamayanlar elendi
Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
Futbolcu'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
KPDK'de gündem, sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge
3 HDP'li 1 CHP'li belediye başkanı görevden alındı
Fatih Altaylı, Erdoğan'la namaz anısını anlattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
deneme 1
Tuzlaspor-galatasaray mac sonu olaylari 10
arıza 1
fatih terim 1
daha gidecek çok yolumuz var 3
Türkiye'nin rusya'dan şeker ithal etmesi 2
fikrim yok 1
18.12.2019 panathinaikos vs fenerbahce maci 3
sahiplenmek 2
yanlış okumalar 1
SON İLANLAR
Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Elamnı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Batman Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yozgat Bozok Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacıbayram Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam