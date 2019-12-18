İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
4 askeri personel, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı		 
Hastane demirbaşlarının hurdaya verildiği iddiası		 
Samsun'da, resen öğretmen atama gerginliği		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralandı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Türkiye yakın gelecekte su kıtlığı yaşayabilir' uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uzun:- "Verilere göre ülkemiz günümüz itibarıyla su fakiri olmamasına rağmen, su zengini bir ülke de değildir. Su stresi altında bir ülkedir. Hatta yapılan birçok çalışmaya göre, yakın bir gelecekte ülkemizin su kıtlığı yaşayan bir ülke durumuna gelmesi bile muhtemeldir"
 18 Aralık 2019 20:17
Yazdır
'Türkiye yakın gelecekte su kıtlığı yaşayabilir' uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uzun, Türkiye'nin yakın gelecekte su kıtlığı yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Ulusal Havza Yönetim Stratejisi" kapsamında, havzaların korunması, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve konuyla ilgili uygulamaların takibi amacıyla faaliyet yürüten Doğu Karadeniz Havza Yönetim Heyeti, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında Trabzon Valiliğindeki toplantı salonunda bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Uzun, toplantıda yaptığı konuşmada, temiz su kaynaklarına olan ihtiyacın her geçen gün arttığını söyledi.

Hızlı nüfus artışı, ihtiyaçların artması ve sanayileşmenin etkisi ile dünyada su kaynaklarının hızla azaldığını ifade eden Uzun, Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının bin 365 metreküp olduğunu aktardı.

Uzun, nüfus artışı ve sanayileşme hızı göz önüne alındığında 2030'da bu miktarın yıllık bin 120 metreküpe kadar düşeceğinin öngörüldüğünü ifade ederek, "Bu verilere göre, ülkemiz günümüz itibarıyla su fakiri olmamasına rağmen, su zengini bir ülke de değildir. Su stresi altında bir ülkedir. Hatta yapılan birçok çalışmaya göre, yakın bir gelecekte ülkemizin su kıtlığı yaşayan bir ülke durumuna gelmesi bile muhtemeldir." diye konuştu.

Küresel iklim değişikliğinden su kaynaklarının da kalite ve miktar yönünden olumsuz etkilendiğini belirten Uzun, şöyle devam etti:

"Kuraklık şartları ve aşırı yağışların sonucunda meydana gelen taşkınlar halkımıza önemli ölçüde zarar vermektedir. İklim değişikliği kapsamında bakanlığımızca yapılan çalışma çıktılarına baktığımızda sıcak gün, sıcak gece, ardışık kurak gün sayıları ve sıcak hava dalgası sayılarında ciddi artışlar beklenmektedir. Doğu Karadeniz Havzası ile geriye kalan diğer havzalarımız için kuraklık yönetim planlarının 2023 yılına kadar tamamlanması hedeflenmektedir."

Uzun, 2011'de kurulan Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün, kuruluşundan itibaren yürüttüğü projeleri ve kurumun faaliyetlerinden örnekler sıralayarak, 15 maddelik Doğu Karadeniz Havza Koruma Eylem Planı'na ilişkin katılımcılara detaylı bilgi verdi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da Doğu Karadeniz Havzası'nın 2 milyon 285 bin 231 hektarlık alanıyla Türkiye'nin yüzde 2,92'sini teşkil ettiğini söyledi.

Doğu Karadeniz Havzası'nda, yağış miktarlarının Türkiye ortalamasına göre fazla olmasından ve topoğrafik yapıdan kaynaklı olarak sık sık taşkınlar yaşandığını belirten Ustaoğlu, "Bu durumdan dolayı havzamızda gerek ekonomik açıdan gerekse can kaybı açısından istenmeyen hadiseler yaşanabilmekle birlikte, bardağın dolu tarafından bakacak olursak da doğanın nimetlerini fırsata dönüştürme anlamında havzamız, hidroelektrik enerji potansiyeliyle dikkati çekmektedir." şeklinde konuştu.

Ustaoğlu, çağın önemli sorunlarından biri olarak nitelendirdiği iklim değişikliğinin havzaları olumsuz etkilememesi için ilgili kurum ve kuruluşlara olduğu kadar vatandaşlara da önemli görevler düştüğüne vurgu yaparak, "Topyekün bir hareket tarzı benimsemeli ve sonraki nesillere su sıkıntısını miras bırakmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

- "HES'lerle boşa akan suları enerjiye çevirdik"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de Doğu Karedeniz 'in su kaynakları bakımdan önemli olduğuna değinerek, HES'lerle boşa akan suları enerjiye çevirdiklerini söyledi.

Ordu'da, yenilenebilir enerji yasası ile 24 HES sisteminden elektrik elde ettiklerini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Trabzon, Giresun, Artvin ve Gümüşhane bölgesinde de sularımızın korunması anlamında önemli çalışmalar yaptık. Su bilindiği gibi hayatımızın vazgeçilmez unsurudur. Verimli topraklarımız ne yazık ki Karadeniz'de denize karışarak yok oluyor. Bunun mutlaka önüne geçmemiz gerekiyor. Kısacası Anadolu toprağının suyu içmesi gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile Karedeniz'de çok önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz."

Toplantı, Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Korkmaz, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Vekili Emre Akçalı, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü İlyas Erdoğan ve mühendis Uğur Yavruoğlu'nun sunumlarının ardından, havza ile ilgili görüş ve önerilerin karara bağlanmasıyla sona erdi.

Programa, Trabzon, Ordu, Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane illerinden vali yardımcıları, belediye başkanları, DSİ bölge ve il müdürleri, sivil topum kuruluşu temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin en genç muhtar adayı medya patronu oldu
18 Aralık 2019 21:06		 Ankara, bu gece de sis altında
18 Aralık 2019 21:00
Doğum lekesi umut oldu, gerçeğin peşine düştü
18 Aralık 2019 20:49		 Türkiye Avrupa'da ikinci: Her 100 bebekten 53'ü sezaryenle doğuyor
18 Aralık 2019 20:45
Uludağ'da kayıp amatör dağcılar işte böyle bulundu
18 Aralık 2019 20:08		 Öğrenci başına en yüksek harcama yükseköğretimde
18 Aralık 2019 18:53
Meteoroloji uyardı! Yağış yok sis günlerce etkili olacak
18 Aralık 2019 18:47		 HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 60'a yükseldi
18 Aralık 2019 18:37
'TMSF kayyumundaki şirketler aktif olarak yüzde 39 büyüdü'
18 Aralık 2019 18:24		 Trabzon hurmasındaki 'Allah' yazısı görenleri şaşırttı
18 Aralık 2019 18:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:23 - 'Cerrahi kararında öncelik hastanın kapasitesinde'21:19 - '450 engelli öğretmen daha atama bekleyecek'21:14 - İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması21:10 - Bakan Turhan: Kanal İstanbul'un hazırlıkları bitmek üzere21:07 - Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin kimliği belirlendi21:06 - Türkiye'nin en genç muhtar adayı medya patronu oldu21:03 - 4 askeri personel, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı21:00 - Ankara, bu gece de sis altında20:58 - Ali Babacan kendi medyasını mı kuruyor?20:56 - PKK'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor
20:52 - Tarım Bakanlığı, neden şeker ithal edildiğini açıkladı20:51 - Hastane demirbaşlarının hurdaya verildiği iddiası20:49 - Doğum lekesi umut oldu, gerçeğin peşine düştü20:45 - Destici: Asgari ücretin 2 bin 475 TL olmasını istiyoruz20:45 - Türkiye Avrupa'da ikinci: Her 100 bebekten 53'ü sezaryenle doğuyor20:43 - Rekabet Kurumu'nun sayfasından Ziraat'in Simit Sarayı başvurusu kaldırıldı20:37 - 'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadın tutuklandı20:36 - BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın kimlik bilgilerini sorgulayan memura 10 yıl hapis
KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı
Kaymakam, huzur bozan komiser yardımcısını görevden aldı
Erdoğan: Simit Sarayı'nı duyunca Genel Müdürü aradım
Ankara Büyükşehir'in görevde yükselme sözlü sınavında, torpilini bulan yüksek puan aldı, bulamayanlar elendi
Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
Futbolcu'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
KPDK'de gündem, sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge
3 HDP'li 1 CHP'li belediye başkanı görevden alındı
Fatih Altaylı, Erdoğan'la namaz anısını anlattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Türk kadini asil haklarini son 17 yilda elde etti 1
luigi datome 1
okullu olmak 1
yüreğini ortaya koymak 5
king 1
Yanlışlıkla pusete carpan garsona saldiran baba 7
deneme 1
fatih terim 1
hisya 1
Metinalkan 1
SON İLANLAR
Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Elamnı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Batman Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yozgat Bozok Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacıbayram Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam