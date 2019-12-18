İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
4 askeri personel, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı		 
Hastane demirbaşlarının hurdaya verildiği iddiası		 
Samsun'da, resen öğretmen atama gerginliği		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralandı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Sur ilçesi Bağıvar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Bedii Öter atandı.
 18 Aralık 2019 20:21
Yazdır
Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Sur ilçesi Bağıvar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Bedii Öter atandı.

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aydın, Sur ilçesi Karaçalı Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevine atanırken yerine Bağıvar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Bedii Öter atandı.

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Öter, gece-gündüz demeden kendilerine emanet edilen gençlere daha iyi bir gelecek sunma gayesiyle çalışacaklarını söyledi.

Öter, "Hedefimiz çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak olacak. Önceliğimiz öğretmen, öğrencilerimize ve eğitim camiasına hizmetin en güzelini sunmak, eğitimde başarıyı yakalamak olacak" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tarım Bakanlığı, neden şeker ithal edildiğini açıkladı
18 Aralık 2019 20:52		 'Mahkum aracında uyuşturucu sevki' iddiasına yalanlama
18 Aralık 2019 18:14
Uludağ'da bulunan cesetle ilgili Bursa Valiliği açıklama yaptı
18 Aralık 2019 14:38		 MSB ve Genelkurmay Başkanlığına 45 uzman yardımcısı alınacak
18 Aralık 2019 14:19
Bakanlıktan, 'Genç Müslüman Kadınlar İçin Liderlik Programı' açıklaması
18 Aralık 2019 13:35		 Türkiye'nin insan kaynakları envanteri çıkarılacak
18 Aralık 2019 10:47
Adalet Bakanlığı'ndan kadına şiddete karşı genelge
18 Aralık 2019 10:19		 HSK'dan müstemir yetkilerin belirlenmesine ilişkin duyuru
18 Aralık 2019 10:17
Yüksekova Kaymakamlığının logosu değişti
18 Aralık 2019 09:50		 Muş'ta HDP'li 3 belediyeye görevlendirme yapıldı
18 Aralık 2019 08:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:23 - 'Cerrahi kararında öncelik hastanın kapasitesinde'21:19 - '450 engelli öğretmen daha atama bekleyecek'21:14 - İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması21:10 - Bakan Turhan: Kanal İstanbul'un hazırlıkları bitmek üzere21:07 - Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin kimliği belirlendi21:06 - Türkiye'nin en genç muhtar adayı medya patronu oldu21:03 - 4 askeri personel, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı21:00 - Ankara, bu gece de sis altında20:58 - Ali Babacan kendi medyasını mı kuruyor?20:56 - PKK'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor
20:52 - Tarım Bakanlığı, neden şeker ithal edildiğini açıkladı20:51 - Hastane demirbaşlarının hurdaya verildiği iddiası20:49 - Doğum lekesi umut oldu, gerçeğin peşine düştü20:45 - Destici: Asgari ücretin 2 bin 475 TL olmasını istiyoruz20:45 - Türkiye Avrupa'da ikinci: Her 100 bebekten 53'ü sezaryenle doğuyor20:43 - Rekabet Kurumu'nun sayfasından Ziraat'in Simit Sarayı başvurusu kaldırıldı20:37 - 'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadın tutuklandı20:36 - BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın kimlik bilgilerini sorgulayan memura 10 yıl hapis
KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı
Kaymakam, huzur bozan komiser yardımcısını görevden aldı
Erdoğan: Simit Sarayı'nı duyunca Genel Müdürü aradım
Ankara Büyükşehir'in görevde yükselme sözlü sınavında, torpilini bulan yüksek puan aldı, bulamayanlar elendi
Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
Futbolcu'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
KPDK'de gündem, sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge
3 HDP'li 1 CHP'li belediye başkanı görevden alındı
Fatih Altaylı, Erdoğan'la namaz anısını anlattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arıza 1
yüreğini ortaya koymak 5
Camilerdeki tabure ve sandalyelerin kaldirilmasi 3
kıdem tazminatı caiz değildir 1
luigi datome 1
Türk kadini asil haklarini son 17 yilda elde etti 1
deneme 1
tüik'in asgari ücret rakamı 3
Tuzlaspor-galatasaray mac sonu olaylari 10
salkım söğüt 2
SON İLANLAR
Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Elamnı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Batman Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yozgat Bozok Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacıbayram Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam