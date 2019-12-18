Samsun'da, resen öğretmen atama gerginliği
Samsun il milli eğitim müdürlüğü, norm fazlası öğretmenlerin resen atamalarını yaptı. İl milli eğitim müdürlüğü, tepkilerden dolayı sonuçlar internet sitesinden yayımlamadı.
|18 Aralık 2019 20:31
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Samsun il milli eğitim müdürlüğü, norm fazlası öğretmenlerden tercihlerine atanamayanları resen uygun gördüğü kadrolara atadı.
Bazı öğretmenler, 73 km. uzakta, servisi ve ulaşımı olmayan köye atandı.
İl Milli Eğitim müdürlüğü, oluşan tepkilerden dolayı sonuçları internet sitesinden yayımlayamadı, kararnamelerini alan öğretmenlerin gidip işe başlamalarını istedi
Öğretmenler ikinci bir tercih alınmadan, il içindeki tüm boş kadrolara tercih hakkı tanınmadan yapılan atama işleminin kendilerinin mağdur ettiğini belirtti.
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