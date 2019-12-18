İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
4 askeri personel, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı		 
Hastane demirbaşlarının hurdaya verildiği iddiası		 
Samsun'da, resen öğretmen atama gerginliği		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralandı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Samsun'da, resen öğretmen atama gerginliği

Samsun il milli eğitim müdürlüğü, norm fazlası öğretmenlerin resen atamalarını yaptı. İl milli eğitim müdürlüğü, tepkilerden dolayı sonuçlar internet sitesinden yayımlamadı.
 18 Aralık 2019 20:31
Yazdır
Samsun'da, resen öğretmen atama gerginliği

Samsun il milli eğitim müdürlüğü, norm fazlası öğretmenlerden tercihlerine atanamayanları resen uygun gördüğü kadrolara atadı.

Bazı öğretmenler, 73 km. uzakta, servisi ve ulaşımı olmayan köye atandı.

İl Milli Eğitim müdürlüğü, oluşan tepkilerden dolayı sonuçları internet sitesinden yayımlayamadı, kararnamelerini alan öğretmenlerin gidip işe başlamalarını istedi

Öğretmenler ikinci bir tercih alınmadan, il içindeki tüm boş kadrolara tercih hakkı tanınmadan yapılan atama işleminin kendilerinin mağdur ettiğini belirtti.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmene taciz şüphelisi tutuklandı
18 Aralık 2019 11:59		 Maaş alamayan öğretmenler birbirlerine sarılıp ağladı
17 Aralık 2019 19:35
Okul müdürü son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
17 Aralık 2019 19:31		 MEB; öğretmenleri yılbaşı hediyesi için uyardı
17 Aralık 2019 14:00
Onardığı eski köy okulunda miniklere eğitim veriyor
16 Aralık 2019 20:42		 Doğa Koleji öğretmenleri okul yönetimine dilekçe verdi
16 Aralık 2019 19:35
Sema öğretmen okulda öğrencilerini koroda yöre halkını müzikle buluşturuyor
16 Aralık 2019 14:23		 250 haneli mahalleden 500'ü aşkın öğretmen çıktı
16 Aralık 2019 11:33
MEB'den sınav ücreti ödemeleri Ocak ayına sarkmasın uyarısı
16 Aralık 2019 11:00		 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Erdoğan'a sunduk'
15 Aralık 2019 20:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:23 - 'Cerrahi kararında öncelik hastanın kapasitesinde'21:19 - '450 engelli öğretmen daha atama bekleyecek'21:14 - İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması21:10 - Bakan Turhan: Kanal İstanbul'un hazırlıkları bitmek üzere21:07 - Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin kimliği belirlendi21:06 - Türkiye'nin en genç muhtar adayı medya patronu oldu21:03 - 4 askeri personel, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı21:00 - Ankara, bu gece de sis altında20:58 - Ali Babacan kendi medyasını mı kuruyor?20:56 - PKK'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor
20:52 - Tarım Bakanlığı, neden şeker ithal edildiğini açıkladı20:51 - Hastane demirbaşlarının hurdaya verildiği iddiası20:49 - Doğum lekesi umut oldu, gerçeğin peşine düştü20:45 - Destici: Asgari ücretin 2 bin 475 TL olmasını istiyoruz20:45 - Türkiye Avrupa'da ikinci: Her 100 bebekten 53'ü sezaryenle doğuyor20:43 - Rekabet Kurumu'nun sayfasından Ziraat'in Simit Sarayı başvurusu kaldırıldı20:37 - 'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadın tutuklandı20:36 - BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın kimlik bilgilerini sorgulayan memura 10 yıl hapis
KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı
Kaymakam, huzur bozan komiser yardımcısını görevden aldı
Erdoğan: Simit Sarayı'nı duyunca Genel Müdürü aradım
Ankara Büyükşehir'in görevde yükselme sözlü sınavında, torpilini bulan yüksek puan aldı, bulamayanlar elendi
Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
Futbolcu'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
KPDK'de gündem, sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge
3 HDP'li 1 CHP'li belediye başkanı görevden alındı
Fatih Altaylı, Erdoğan'la namaz anısını anlattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aynı iş yerinde çalışan çiftler 1
yüreğini ortaya koymak 5
altın 1
Bana ölünce mi yardim edeceksiniz 1
daha gidecek çok yolumuz var 3
fatih terim 1
dokunarak konuşmak 2
okullu olmak 1
luigi datome 1
salkım söğüt 2
SON İLANLAR
Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Elamnı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Batman Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yozgat Bozok Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacıbayram Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam