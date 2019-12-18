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BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan, vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının yasal özkaynaklarının yüzde 10'unu geçmeyeceği bildirildi.
 18 Aralık 2019 20:36
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BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan, vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının yasal özkaynaklarının yüzde 10'unu geçmeyeceği bildirildi.

BDDK'nın bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları TL alım ve satım işlemlerine ilişkin duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bankaların, konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamı, en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'unu geçmeyecek.

Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacak.

Opsiyon işlemleri hesaplamada delta eşdeğeri ile dikkate alınacak. Valör tarihi işlem tarihinden sonra olan türev işlemler ise hesaplamada valör tarihi itibarıyla dikkate alınacak. Bu minvalde, mevcut aşım giderilinceye kadar aşım bulunan vade aralığında işlem yapılmayacak.

Bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25'iyle sınırlandırılması uygulamasında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak ve aynen devam edecek.
Anadolu Ajansı
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