Türkiye Avrupa'da ikinci: Her 100 bebekten 53'ü sezaryenle doğuyor
|18 Aralık 2019 20:45
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Euronews'un haberine göre Avrupa İstatistik Kurumu'nun (Eurostat) sezaryen doğumlara ilişkin açıkladığı 2017 yılı verilerinde Türkiye ön plana çıktı. Eurostat verilerine göre AB ülkelerinin nüfusu 1 Ocak 2018 itibariyle 512,6 milyon. 2017 yılında AB ülkelerinde doğan çocuk sayısı 5 milyon 75 bin. Sezaryen doğum sayısı ise 1,4 milyon. Bu da Avrupa Birliği ülkelerinde her 100 doğumdan 28'sinin sezaryenle gerçekleştiğini gösteriyor.
Türkiye'nin nüfusu ise 1 Ocak 2018 itibariyle 80 milyon 810 bin. 2017 yılında Türkiye'de doğan çocukların sayısı ise 1 milyon 310 bin. Bu doğumların 686 bini sezaryen ile gerçekleşti. Böylece Türkiye'de 2017 yılında 100 çocuktan 53'ü sezaryen yoluyla dünyaya geldi.
Türkiye Kıbrıs'tan sonra geliyor
Avrupa'da sezaryen doğum oranında zirvede yüzde 54,8 ile Kıbrıs var. Türkiye yüzde 53,1 ile ikinci sırada. Bu ülkeleri Doğu Avrupa ülkeleri takip ediyor: Romanya (yüzde 44,1), Bulgaristan (yüzde 43,1), Polonya (yüzde 39,3) ve Macaristan (yüzde 37,3)
En düşük sezaryen oranı ise yüzde 16,5 ile Finlandiya ve yüzde 16,6 ile İsveç'te. Bu oran Fransa'da yüzde 19,7, İngiltere'de yüzde 27,4 ve Almanya'da yüzde 30,2.
Öte yandan tıp dergisi Lancet'in 2015 verilerine göre ise Türkiye sezaryen doğum oranında dünyada 4. sıradaydı.
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