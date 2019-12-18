Ali Babacan kendi medyasını mı kuruyor?
AK Parti'den ayrılarak kendi partisini kurma hazırlığı yapan Ali Babacan'ın medya gücü oluşturmak için de çalışmalara başladığı iddia ediliyor.
|18 Aralık 2019 20:58
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Medyaradar.com sitesinde yer alan habere göre; 1996'da kurulan ve 2017 yılında borçları nedeniyle iflas bayrağını çeken Kanal A için Babacan ve ekibi devreye girdi. Kanal A'nın borçlarının Babacan tarafından ödenerek yeniden yayın hayatına dönmesinin sağlanacağı gelen duyumlar arasında...
Termikel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya, Eylül 2017'de yaptığı bir açıklamada, "Makul bir teklif gelirse satarız. Konuşuruz. Neticede iş adamayız" ifadelerini kullanmıştı.
AK Parti'den ayrıldıktan sonra siyasetçi, akademisyen, eski bürokrat ve konusunda uzman birçok kişiyi etrafında toplayan Babacan'ın yeni yılın ilk ayında İçişleri Bakanlığına kuruluş dilekçisini vermesi bekleniyor.
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