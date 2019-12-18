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4 askeri personel, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
 18 Aralık 2019 21:03
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4 askeri personel, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Diyarbakır'da 4 jandarma personelinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan tutuklandıkları bildirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, jandarma personelleri F.Ö., K.T., O.T. ve H.K.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan haklarında Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıkları belirtildi. Açıklamada, söz konusu eylemlerin, bazı basın yayın organlarında iddia edildiği gibi herhangi bir ring aracı veya resmi bir araçla gerçekleştirilmediği, suç işlemede kendi şahsi araçlarını kullandıkları ifade edilerek, konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği dile getirildi.
İhlas Haber Ajansı
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