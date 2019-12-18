4 askeri personel, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
|18 Aralık 2019 21:03
|Yazdır
Diyarbakır'da 4 jandarma personelinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan tutuklandıkları bildirildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, jandarma personelleri F.Ö., K.T., O.T. ve H.K.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan haklarında Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıkları belirtildi. Açıklamada, söz konusu eylemlerin, bazı basın yayın organlarında iddia edildiği gibi herhangi bir ring aracı veya resmi bir araçla gerçekleştirilmediği, suç işlemede kendi şahsi araçlarını kullandıkları ifade edilerek, konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği dile getirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadın tutuklandı
18 Aralık 2019 20:37
|Antalya'da banka şubesine silahla giren zanlı tutuklandı
18 Aralık 2019 19:47
|Erdoğan'ın kimlik bilgilerini sorgulayan memura 10 yıl hapis
18 Aralık 2019 12:46
|Cinsel stismar sanığı öğretmen hakim karşısına çıktı
17 Aralık 2019 19:51
|LGS sorularını paylaşan 2 öğretmene hapis cezası
17 Aralık 2019 16:51
|15 Temmuz'da Cumhurbaşkanına hakaret eden sanığa ceza
17 Aralık 2019 12:16
|Elazığ'da annesini darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı
15 Aralık 2019 20:36
|'Roman düğünü' davası sanıklarına ceza yağdı
15 Aralık 2019 18:26
|Eski Çevre Bakanı'nı dolandıran şüpheli tutuklandı
14 Aralık 2019 19:47
|HDP'nin Diyarbakır mitingindeki patlama davasında sanıklara ceza
13 Aralık 2019 18:39