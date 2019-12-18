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Türkiye'nin en genç muhtar adayı medya patronu oldu

Kırşehir'de, 18 yaşında Türkiye'nin en genç muhtar adayı olan Hüseyin Can Uğurlu, Kırşehir'in de en genç medya patronu oldu.
 18 Aralık 2019 21:06
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Türkiye'nin en genç muhtar adayı medya patronu oldu

Kırşehir'de, 18 yaşında Türkiye'nin en genç muhtar adayı olan Hüseyin Can Uğurlu, Kırşehir'in de en genç medya patronu oldu.

Kırşehir Ahi Evran Mahallesi'nden 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtar adayı olan Hüseyin Can Uğurlu, muhtar adayı olarak birçok gence de ilham kaynağı olduğunu ve kendisi ile ülke genelinde 15'e yakın muhtar adayının olduğunu belirtti. Muhtar adaylığı için seçim propagandası yaparken Kırşehir'de yerel medyanın tamamını gezdiğini anlatan Uğurlu, "Muhtar adaylığım sürecinde gazeteleri gezdim. Hepsi, ayrı ücretlerde bulundu. Bizler de gençlerimizin kamuda yer alması ve vatana hayırlı evlatlar olması için düşünüp gençlerin önünü açmak için gazete satın aldık" dedi.

Gazete, Radyo ve internet yayını yapan tv kurdu

Medya yapılanmasını ticari amaç için kullanmadıklarını anlatan Uğurlu, "Kırşehir'de dokuz farklı sektörde yer almaktayız. Gazeteye başlarken ilk hedefimiz 'para transferini kaldırmak' ve halkın sesi olmak oldu. Bu yolda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sorunların çözümlerini oluşturana kadar da durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Genç bir patronla çalışan medya grupları genel müdürü Ferhat Yıldırım ise, "Hüseyin beyin genç olması bizi de heveslendiriyor. Enerjisi bizlere de yansıyor" diye konuştu. Uğurlu, Alparslan Demirbaş yönetimindeki Ahi Yurdu Gazetesini, altı ay önce satın alarak faaliyetlerine başlamıştı.
İhlas Haber Ajansı
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