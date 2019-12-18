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Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin kimliği belirlendi
Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişiden Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi.
|18 Aralık 2019 21:07
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