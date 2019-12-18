YÖK, MYO müdürlerinin katılımı ile çalıştay yapacak		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması		 
4 askeri personel, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı		 
Hastane demirbaşlarının hurdaya verildiği iddiası		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralandı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kansere çok sevdiği işi 'turizm' ile karşı koydu

Antalya'da 6 sene önce mesane ve kolon kanseri teşhisi konulan Hızır Bozdoğan, başarılı geçen tedavi süreci ve yaklaşık 45 yıldır "yaşam kaynağı" olarak gördüğü turizm sektörü sayesinde moral ve motivasyonunu yüksek tutarak, hastalığından kurtuldu.
 18 Aralık 2019 21:27
Yazdır
Kansere çok sevdiği işi 'turizm' ile karşı koydu

Antalya'da 6 sene önce mesane ve kolon kanserine yakalanan Hızır Bozdoğan, başarılı geçen tedavi süreci ve severek ilgilendiği turizm sektörü sayesinde moral bularak hastalığına karşı koydu.

Alanya ilçesinde oturan 69 yaşındaki Hızır Bozdoğan, 2013'te rutin sağlık kontrollerinde mesane ve kolon kanseri olduğunu öğrendi.

Başarılı iki ameliyat geçiren Bozdoğan, hastalığı sürecinde sahibi olduğu oteli devretse de yaklaşık 45 yıl önce yönetici olarak atıldığı turizm sektöründen kopmadı.

Yakınlarının "istirahat etmesi gerektiği" uyarılarına "Sevdiğim işi yapmak beni daha mutlu ediyor." diyerek karşılık veren Bozdoğan, bu süreçte, moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için "yaşam kaynağı" olarak gördüğü turizm sektörüyle daha fazla ilgilenmeye başladı.

Bozdoğan, 2013'ten sonra Alanya Turistik İşletmeciler Derneğinin (ALTİD) mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

Günün büyük kısmını dernekte geçirerek projeler üretilmesine katkı sağlayan Bozdoğan, otellerin sorunlarını takip ederek rapor hazırlıyor. Bozdoğan, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kentin faydasına olan etkinliklere turizmcilerin katkı sunmasını sağlıyor.

Tatilcilerin sorunlarının giderilmesi için hem otelciler hem de diğer kurumlarla irtibat halinde bulunan Bozdoğan, sorunların hızlıca çözümü için gösterdiği çabanın karşılığında hiçbir ücret almıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emekli vergi dairesi çalışanı hayatını kaybetti
18 Aralık 2019 22:23		 'Halının sultanları' Hereke markasına sahip çıkıyor
18 Aralık 2019 22:06
Efe Sarp'ın ölüm nedeni: Hipotermi
18 Aralık 2019 22:01		 Yusuf Oğuz yeni yaşına nakledilen kollarıyla girecek
18 Aralık 2019 21:42
Kuaförünün hediyesi peruk kanseri yenmesinde moral oldu
18 Aralık 2019 21:37		 MasterChef Güzide villasını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı!
18 Aralık 2019 21:32
Türkiye'nin en genç muhtar adayı medya patronu oldu
18 Aralık 2019 21:06		 Ankara, bu gece de sis altında
18 Aralık 2019 21:00
Doğum lekesi umut oldu, gerçeğin peşine düştü
18 Aralık 2019 20:49		 Türkiye Avrupa'da ikinci: Her 100 bebekten 53'ü sezaryenle doğuyor
18 Aralık 2019 20:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:48 - Kapıya gelen yoğurtçu yaşlı kadının 6 bin lirasını çaldı22:43 - Konya'da kaynağı belirsiz koku! Vatandaşları telaşlandırdı22:38 - YÖK, MYO müdürlerinin katılımı ile çalıştay yapacak22:33 - Okul okul dolaşıp öğrencilere zeka oyunları öğretiyorlar22:28 - Akbaşoğlu: AK Parti Kürtlerin düşmanı değil dostudur22:23 - Emekli vergi dairesi çalışanı hayatını kaybetti22:18 - Ekim ayında 43 bin kişi ilk kez konut kredisi kullandı22:14 - MHP'li Büyükataman'dan Yavuz Ağıralioğlu'na tepki22:10 - Güvenlik soruşturması teklifi komisyonda görüşülüyor22:06 - 'Halının sultanları' Hereke markasına sahip çıkıyor
22:01 - Efe Sarp'ın ölüm nedeni: Hipotermi21:57 - Sporda 2019 yılının 'En'leri belli oldu21:52 - HDP'li Varto ve Bulanık belediye başkanları tutuklandı21:47 - Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 10 yaralı21:42 - Yusuf Oğuz yeni yaşına nakledilen kollarıyla girecek21:37 - Kuaförünün hediyesi peruk kanseri yenmesinde moral oldu21:32 - MasterChef Güzide villasını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı!21:27 - Kansere çok sevdiği işi 'turizm' ile karşı koydu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı
Erdoğan'ın kimlik bilgilerini sorgulayan memura 10 yıl hapis
Kaymakam, huzur bozan komiser yardımcısını görevden aldı
Erdoğan: Simit Sarayı'nı duyunca Genel Müdürü aradım
Ankara Büyükşehir'in görevde yükselme sözlü sınavında, torpilini bulan yüksek puan aldı, bulamayanlar elendi
Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
Futbolcu'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
KPDK'de gündem, sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge
'Güvenlik soruşturması yapmadan göreve başlatın' diyen ilk resmi yazı
3 HDP'li 1 CHP'li belediye başkanı görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Üç kahvesi 4
sahiplenmek 2
Cafede rujlu bardakla müşteriye çay gelmesi 4
maskov87 2
yanlış okumalar 1
fikrim yok 1
yüreğini ortaya koymak 5
daha gidecek çok yolumuz var 3
sude 4
Metinalkan 1
SON İLANLAR
Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Elamnı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Batman Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yozgat Bozok Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacıbayram Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam