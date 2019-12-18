Kansere çok sevdiği işi 'turizm' ile karşı koydu
|18 Aralık 2019 21:27
|Yazdır
Antalya'da 6 sene önce mesane ve kolon kanserine yakalanan Hızır Bozdoğan, başarılı geçen tedavi süreci ve severek ilgilendiği turizm sektörü sayesinde moral bularak hastalığına karşı koydu.
Alanya ilçesinde oturan 69 yaşındaki Hızır Bozdoğan, 2013'te rutin sağlık kontrollerinde mesane ve kolon kanseri olduğunu öğrendi.
Başarılı iki ameliyat geçiren Bozdoğan, hastalığı sürecinde sahibi olduğu oteli devretse de yaklaşık 45 yıl önce yönetici olarak atıldığı turizm sektöründen kopmadı.
Yakınlarının "istirahat etmesi gerektiği" uyarılarına "Sevdiğim işi yapmak beni daha mutlu ediyor." diyerek karşılık veren Bozdoğan, bu süreçte, moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için "yaşam kaynağı" olarak gördüğü turizm sektörüyle daha fazla ilgilenmeye başladı.
Bozdoğan, 2013'ten sonra Alanya Turistik İşletmeciler Derneğinin (ALTİD) mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendi.
Günün büyük kısmını dernekte geçirerek projeler üretilmesine katkı sağlayan Bozdoğan, otellerin sorunlarını takip ederek rapor hazırlıyor. Bozdoğan, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kentin faydasına olan etkinliklere turizmcilerin katkı sunmasını sağlıyor.
Tatilcilerin sorunlarının giderilmesi için hem otelciler hem de diğer kurumlarla irtibat halinde bulunan Bozdoğan, sorunların hızlıca çözümü için gösterdiği çabanın karşılığında hiçbir ücret almıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Emekli vergi dairesi çalışanı hayatını kaybetti
18 Aralık 2019 22:23
|'Halının sultanları' Hereke markasına sahip çıkıyor
18 Aralık 2019 22:06
|Efe Sarp'ın ölüm nedeni: Hipotermi
18 Aralık 2019 22:01
|Yusuf Oğuz yeni yaşına nakledilen kollarıyla girecek
18 Aralık 2019 21:42
|Kuaförünün hediyesi peruk kanseri yenmesinde moral oldu
18 Aralık 2019 21:37
|MasterChef Güzide villasını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı!
18 Aralık 2019 21:32
|Türkiye'nin en genç muhtar adayı medya patronu oldu
18 Aralık 2019 21:06
|Ankara, bu gece de sis altında
18 Aralık 2019 21:00
|Doğum lekesi umut oldu, gerçeğin peşine düştü
18 Aralık 2019 20:49
|Türkiye Avrupa'da ikinci: Her 100 bebekten 53'ü sezaryenle doğuyor
18 Aralık 2019 20:45