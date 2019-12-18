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Kuaförünün hediyesi peruk kanseri yenmesinde moral oldu

Eskişehir'de 3 yıl önce lenf kanseri olduğunu öğrenen Korkut, doktorları, ailesi, arkadaşları ve kuaförünün desteğiyle hastalığı yenmenin hem de saçına yeniden bakım yaptırmanın mutluluğunu yaşıyor.
 18 Aralık 2019 21:37
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Kuaförünün hediyesi peruk kanseri yenmesinde moral oldu

Eskişehir'de yaklaşık 3 yıl önce Anadolu Üniversitesi (AÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencisiyken lenf kanseri olduğunu öğrenen 23 yaşındaki Damla Korkut, doktorlarının yanı sıra ailesi, arkadaşları ve kuaförünün de desteğiyle hastalığını yendi.

Kemoterapi sonrası dökülen saçlarını kazıtmak için gittiği kuaförde CMC-CAT Türkiye Kuaförler Federasyonu Başkanı Mustafa Ceylan'ın hediye ettiği peruğu kullanmaya başlayan Korkut, hastalığı atlatıp iki yıl sonra saç bakımı için kuaförüne gitti.

Sağlığına kavuşan Damla Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Lenf kanseri olduğunu öğrendikten sonra hayat mücadelesini asla bırakmadığını belirten Korkut, "Hep güldüm. Hastalığımı öğrendiğim günden bugüne gülümsedim. Kemoterapi alacağımı öğrendiğimde 4 ya da 6 kür alırım diye düşünüyordum, 8 kür almam gerekiyormuş çünkü hastalık kemik iliklerime de yayılmıştı fakat ben sadece 'Şimdi ne yapıyoruz? Olan olmuş. Tedavimize bakalım.' diyordum. Şimdi iyiyim ve yaklaşık 3 aydır çalışıyorum. Artık bir iş kadınıyım." dedi.

Korkut, kemoterapi görmeye başladıktan sonra vücudunda değişikliklerin olduğunu anlattı.

"Peruğu başıma taktığında kendimi o kadar iyi hissettim ki anlatamam"

İlk gün şiddetli baş ağrısı çektiğini, duşa girip tarandığında saçının yarısının elinde kaldığını dile getiren Korkut, şöyle devam etti:

"Orada 'Evet artık başlıyoruz' dedim. Anneme anlattım durumu. Daha sonra kuaföre geldik. İlk saç kazıma işlemini Mustafa Bey yaptı. Onun hayatımdaki yeri gerçekten çok önemli. Saçımı kazıdıktan sonra 'Çok güzel bir kafa yapın varmış.' dedi. Daha sonra bana bir peruk hediye etti. Onu başıma taktığında kendimi o kadar iyi hissettim ki anlatamam. Yaklaşık bir yıl o perukla gezdim dolaştım hatta bana saçımı hangi boya ile boyattığımı soranlar bile oluyordu. Kendi saçım zannediyorlardı. Hastalığımla savaşımda bana destek olduğu için Mustafa Ceylan'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki karşılaştık."

Korkut, kullandığı peruğu bir başka hastaya da moral olmasını istediği için Ceylan'a getirdiğini aktardı. Kanser hastalarının tedavi sürecinde kendilerini iyi hissetmesi gerektiğini vurgulayan Korkut, "Şimdi bu peruk başka birine umut olsun istiyorum. Mustafa Bey zaten kanser tedavisi gören kadınlara peruk hediye ediyormuş ama benim peruğumu da birine hediye ederse çok sevinirim." ifadelerini kullandı.

"O hep çok neşeliydi"

Mustafa Ceylan ise Damla Korkut'la tanıştığı gün ekip olarak duygusal anlar yaşadıklarını belirtti. Onun yüzünün hep güldüğünü ve çok neşeli olduğunu söyleyen Ceylan, şunları kaydetti:

"Arkadaşları ve ailesiyle gelmişlerdi. İlk kez saçlarını ben kestim. O günden bugüne Damla iyileşti ve peruğu geri getirdi. Aslında biz işletme olarak hediye ettiğimiz peruğu geri istemiyoruz ama Damla'nın ricasını kırmayacağız. Türkiye'nin her neresinde olursa olsunlar, bana ulaşan her kanserli kadın hastamıza peruk hediye etmeye devam ediyorum, edeceğim. Moral olmak, destek çıkmak çok güzel bir duygu. Özellikle hastanın iyileştiğini görmek, yeni saçlarına şekil vermek beni çok mutlu ediyor. Umarım tüm hastalarımız en yakın zamanda şifa bulur."
Anadolu Ajansı
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