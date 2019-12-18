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Yusuf Oğuz yeni yaşına nakledilen kollarıyla girecek

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli sonrası fizik tedavisine devam edilen Yusuf Oğuz Şimşek, doğum gününü 4,5 yıl sonra kavuştuğu kollarıyla kutlayacak.
 18 Aralık 2019 21:42
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Yusuf Oğuz yeni yaşına nakledilen kollarıyla girecek

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli gerçekleştirilen Yusuf Oğuz Şimşek, 26'ncı yaşına yeni kollarıyla girecek.

Antalya'da 4,5 yıl önce güneş enerjisi montajı yaparken elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından 26 Kasım'da çift kol nakli gerçekleştirilen Yusuf Oğuz Şimşek'in tedavisi sürüyor.

Hastanede fizik tedavi egzersizlerine başlanan Şimşek, yakınlarının desteğiyle parmaklarını oynatabiliyor. Yeni kollarıyla araba kullanma hayali kuran Şimşek için ailesi doğum günü kutlamasına hazırlanıyor.

4,5 yıldır yemeğini kardeşinin yedirdiği, diğer ihtiyaçlarını ise annesinin karşıladığı Şimşek, 22 Aralık'ta 26'ncı yaşına yeni kollarıyla girecek.

Her şey oğlunun mutluluğu için

Enfeksiyon riski olduğu için oğlunu hastane koridorundan görebilen baba Mustafa Şimşek, AA muhabirine, Oğuz'un kollarında hissin kuvvetlendiğini belirtti.

Oğlunun arabalara merak duyduğunu, tedavisi tamamlandığında otomobille gezmek istediğini anlatan Şimşek, doktorların özenle tedavilere devam ettiğini dile getirdi.

Yusuf'un yeni yaşına yeni heyecanlarla girecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Şimşek, şunları belirtti:

"22 Aralık Oğuz'un doğum günü, 26 yaşına girecek. Hemşirelerle birlikte oğluma doğum günü sürprizi hazırladık. Yakın akrabaları da çağıracağız. Oğuz enfeksiyon riskine karşı odanın içinde duracak, biz uzaktan eşlik edeceğiz. Pastayı annesi ya da ben keseceğim. Doğum günü pastasının üzerine de sürpriz olarak Oğuz'un kendi arabasının resmini hazırladık. Böyle bir doğum günü planladık. İnşallah diğer doğum gününde kendi pastasını kendisi keser."

Kolunun fonksiyonlarını kazanması için çalışmalar yapılacak

Prof. Dr. Özlenen Özkan da Yusuf Oğuz'un kan düzeylerinin normal seyrettiğini, bundan sonraki süreçte fizik tedaviye daha fazla yoğunlaşacaklarını dile getirdi.

Şimşek'in mutlu olduğunu ve psikolojik durumunun iyiye gittiğini vurgulayan Özkan, sonraki süreçte kollarının fonksiyonlarını kazanması için çalışmalara başlayacaklarını aktararak, şunları söyledi:

"8-10 ay sonra yavaş yavaş ellerini kullanabildiğini göreceğiz. Sonrasında da daha büyük hareketleri yapmaya başlayacak. İnşallah bir yılın sonunda kendi işlerini kendisi görebilecek. Daha önce nakil olan hastalarımızdan Cihan ve Mustafa da araç kullanabiliyordu. İnşallah Oğuz'un da araba kullandığını görürüz."

Özkan, yapılacak organ bağışlarıyla nakil için bekleyen hastaların hayatlarının değişebileceğini vurguladı.

Anadolu Ajansı
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