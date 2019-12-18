YÖK, MYO müdürlerinin katılımı ile çalıştay yapacak		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması		 
4 askeri personel, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı		 
Hastane demirbaşlarının hurdaya verildiği iddiası		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralandı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sporda 2019 yılının 'En'leri belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yılın Spor İnsanı" ödülüne layık görüldü- "Sporun Enleri 2019" ödül töreninde Anadolu Ajansı'na jüri özel ödülü verildi
 18 Aralık 2019 21:57
Yazdır
Sporda 2019 yılının 'En'leri belli oldu

Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Sporun Enleri 2019" ödül töreni İstanbul'da gerçekleştirildi.

Renaissance Polat İstanbul Hotel'de gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yılın Spor İnsanı" ödülüne layık görüldü. Bakan Kasapoğlu'nun, başka bir programından dolayı törene katılamadığı belirtildi.

Törende Anadolu Ajansı'na da jüri özel ödülü verildi. Ödülü, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan aldı.

Geceye Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, eski bakan Murat Başesgioğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyesi Yusuf Günay, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile genel direktörü Alper Yılmaz, ESKAR Marmara Müdürü (Kadın Araştırma Merkezi) Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, spor ve basın dünyasından isimler katıldı.

Gecede bir konuşma yapan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bakırköy'den yetişen ve Türkiye'yi uluslararası seviyede başarıyla temsil eden sporcuların gururunu paylaşmak istediklerini belirterek, "Bakırköy Belediyesi olarak biz de amatör sporu desteklemeye, uluslararası seviyede başarıyla temsil edecek sporculara destek olarak 7'den 77'ye, herkesin spor yapmasına olanak oluşturarak Türk sporuna hizmet etmeye çalışıyoruz. Bakırköy'den, İstanbul'dan, Türkiye'den çıkan başarılı sporcular yetiştirme azmimimizi artırarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılın en başarılı kulüp başkanı ödülünü alan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Olimpik sporlara Galatasarayımız, Fenerbahçemiz, Beşiktaşımız çok hizmet ediyor. Bizde bin 700 sporcu var. Profesyonelleri çıkardığımızda bin 500 sporcu yapıyor. Amatör spor her şeyin anasıdır. Ata Spor da bunu yapıyor. Sayın Başkanını, yönetim kurulu üyelerini ve belediye başkanını kutluyorum." diye konuştu.

Gecede yılın basketbol takımı başantrenörü ödülünü alan Anadolu Efes'in çalıştırıcısı Ergin Ataman ise "Bu ödülü tüm takımım adına almaktan mutluyum." dedi.

Ataman, Merter'deki tesislerinin satıldığını hatırlatarak, "Bizim bir mabedimiz gidiyor. Türkiye'ye ve Anadolu Efes'e yakışır, en iyi şekilde sporcu yetiştireceğimiz tesislere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ise Shane Larkin'in milli takımda oynaması halinde hangi ismi alacağı yönündeki soruya, "Kendi ismini koruyacak. Milli takımda oynama konusunu bu hafta içinde ya da önümüzdeki hafta federasyon ile görüşecekler. Nasıl ilerleyeceği konusu ondan sonra netleşir.' diye yanıt verdi.

- Ödül alanlar

"Sporun Enleri 2019"da ödül alanlar şunlar:

Yılın spor insanı: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Yılın en başarılı kulüp başkanı: Mustafa Cengiz (Galatasaray Kulübü Başkanı)

Yılın altyapıya en çok önem veren başkanı: Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor Kulübü Başkanı)

Yılın spor yöneticisi: Ali Koç (Fenerbahçe Kulübü Başkanı)

Yaşam boyu onur ödülü: Murat Başesgioğlu (Eski bakan)

Türk sporuna katkı ödülü: Sadettin Saran (Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı)

Yılın futbol takımı ve teknik direktörü: A Milli Futbol Takımı-Şenol Güneş

Yılın futbolcusu: Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)

Yılın basketbol takımı ve başantrenörü: Anadolu Efes-Ergin Ataman

Yılın voleybol takımı: A Milli Kadın Takımı

Yılın erkek sporcusu: İbrahim Çolak (Cimnastik)

Yılın kadın sporcusu: Serap Özçelik Arapoğlu (Karate)

Yılın en iyi çıkış yapan erkek sporcusu ve antrenörü: Derin Toparlak-Canberk Babaoğlu (Paletli yüzme)

Yılın ümit vaat eden sporcusu: Süleyman Deniz Gürsoy (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi)

Yılın en sempatik sporcusu: Mete Gazoz (Okçuluk)

Çevreye en duyarlı sporcu: Şahika Ercümen (Serbest dalış rekortmeni)

Yılın en iyi spor programı: Ajans Saati

Jüri Özel Ödülü: Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı

Yılın en başarılı federasyonu: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Yılın en iyi çıkış yapan federasyonu: Triatlon Federasyonu

Yılın en iyi spor kanalı: TRT Spor

Yılın en renkli spor programı ve yapımcısı: Sporcu Vizesi-Siyamend Kaçmaz

Yılın en iyi spor gazetesi: Fanatik Gazetesi

Yılın en iyi spor sayfası: Sabah Gazetesi

Yılın en iyi spor yazarı: Cumhuriyet Gazetesi Spor Koordinatörü Arif Kızılyalın

Yılın en ses getiren spor haberi: MHK Başkanı Zekeriya Alp röportajıyla Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler

Yılın en iyi spor muhabiri: Ali Naci Küçük - Hürriyet Gazetesi

Yılın en hızlı çıkıp yapan dijital platformu: Asist Analiz

Yılın sosyal medya hesabı: Tribün Dergi

Yılın spor portalı: Spor Arena/ Hürriyet

Yılın en iyi spora destek veren kadın haber muhabiri: Merve Görgün-FOX TV

Yılın en iyi amatör sporda destek veren haber kanalı: NTV (Halil Demir)-STAR TV (Tamer Oskay)

Yılın en iyi amatör sporda farkındalık yaratan TV programı ve yapımcısı: Tek Rumeli/ Mehmet Çelik'le Spor Penceresi
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gökhan Çıra, Fatih Terim'den özür diledi
18 Aralık 2019 20:03		 Ünlü spor spikerine destek yağıyor
18 Aralık 2019 18:30
Galatasaray'a kayyum şoku
18 Aralık 2019 16:54		 Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
18 Aralık 2019 11:52
FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu
18 Aralık 2019 11:20		 Futbolcu'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
18 Aralık 2019 08:06
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
17 Aralık 2019 18:43		 Başakşehir iki haftada 4 puan kaybetti
16 Aralık 2019 22:12
Ali Koç: Fatih Terim'den daha çok korunan hoca yok
16 Aralık 2019 07:56		 Beşiktaş, evinde büyük yara aldı
15 Aralık 2019 20:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:48 - Kapıya gelen yoğurtçu yaşlı kadının 6 bin lirasını çaldı22:43 - Konya'da kaynağı belirsiz koku! Vatandaşları telaşlandırdı22:38 - YÖK, MYO müdürlerinin katılımı ile çalıştay yapacak22:33 - Okul okul dolaşıp öğrencilere zeka oyunları öğretiyorlar22:28 - Akbaşoğlu: AK Parti Kürtlerin düşmanı değil dostudur22:23 - Emekli vergi dairesi çalışanı hayatını kaybetti22:18 - Ekim ayında 43 bin kişi ilk kez konut kredisi kullandı22:14 - MHP'li Büyükataman'dan Yavuz Ağıralioğlu'na tepki22:10 - Güvenlik soruşturması teklifi komisyonda görüşülüyor22:06 - 'Halının sultanları' Hereke markasına sahip çıkıyor
22:01 - Efe Sarp'ın ölüm nedeni: Hipotermi21:57 - Sporda 2019 yılının 'En'leri belli oldu21:52 - HDP'li Varto ve Bulanık belediye başkanları tutuklandı21:47 - Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 10 yaralı21:42 - Yusuf Oğuz yeni yaşına nakledilen kollarıyla girecek21:37 - Kuaförünün hediyesi peruk kanseri yenmesinde moral oldu21:32 - MasterChef Güzide villasını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı!21:27 - Kansere çok sevdiği işi 'turizm' ile karşı koydu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı
Erdoğan'ın kimlik bilgilerini sorgulayan memura 10 yıl hapis
Kaymakam, huzur bozan komiser yardımcısını görevden aldı
Erdoğan: Simit Sarayı'nı duyunca Genel Müdürü aradım
Ankara Büyükşehir'in görevde yükselme sözlü sınavında, torpilini bulan yüksek puan aldı, bulamayanlar elendi
Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
Futbolcu'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
KPDK'de gündem, sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge
'Güvenlik soruşturması yapmadan göreve başlatın' diyen ilk resmi yazı
3 HDP'li 1 CHP'li belediye başkanı görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fatih terim 1
yanlış okumalar 1
fikrim yok 1
Üç kahvesi 4
daha gidecek çok yolumuz var 3
Yanlışlıkla pusete carpan garsona saldiran baba 7
arıza 1
Cafede rujlu bardakla müşteriye çay gelmesi 4
yüreğini ortaya koymak 5
Müezzin ile imam arasındaki fark 6
SON İLANLAR
Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Elamnı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Batman Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yozgat Bozok Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacıbayram Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam