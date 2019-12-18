YÖK, MYO müdürlerinin katılımı ile çalıştay yapacak		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması		 
4 askeri personel, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı		 
Hastane demirbaşlarının hurdaya verildiği iddiası		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralandı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekim ayında 43 bin kişi ilk kez konut kredisi kullandı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, Türkiye genelinde, Ekim ayında 43 bin kişi ilk kez konut kredisi kullandı.
 18 Aralık 2019 22:18
Yazdır
Ekim ayında 43 bin kişi ilk kez konut kredisi kullandı

TBB verilerine göre, Ekim ayında 130 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 109 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 83 bin oldu. 43 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Ekim itibarıyla, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.0 artarak 2 milyar 701 milyon lira oldu.

TBB Risk merkezi Ekim ayı bültenine göre, "Temmuz ayında başlayan toparlanma Ekim ayında da devam etti."

Bu dönemde, İstanbul'da 186 milyar lira, Ankara'da 56 milyar lira ve İzmir'de 39 milyar lira tutarında bireysel kredi bulunuyordu. Hakkari, yüzde 32 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Van oldu.

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 600 bin kişi artarak 31.5 milyon kişiye yükselirken, ortalama kredi bakiyesi ise 18 bin 600 lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler Ekim 2019 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.5 artarak 586 milyar liraya çıktı.

Bireysel kredilerin yüzde 42'sini ihtiyaç kredileri, yüzde 34'ünü konut kredileri, yüzde 20'sini kredi kartları ve yüzde 4.0'ünü taşıt kredileri oluşturdu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki aya göre 0.1 puan düşerek yüzde 4.1 düzeyinde gerçekleşti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Faiz düştü kredili satış şahlandı
18 Aralık 2019 08:16		 Hazine 6,9 milyar lira borçlandı
17 Aralık 2019 16:26
Sosyal konutlar için ilk gün 17 bin 506 vatandaş başvurdu
17 Aralık 2019 12:38		 İlk gün 17 bin 500 kişi başvurdu
17 Aralık 2019 08:30
Özel bankalar kredi için harekete geçti: Tek tek esnafı geziyorlar
16 Aralık 2019 10:59		 100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor
16 Aralık 2019 08:45
Merkez faiz indirdi, yatırımcı borsaya koştu
15 Aralık 2019 08:21		 100 bin sosyal konut için başvurular, Pazartesi başlıyor
14 Aralık 2019 07:15
'Kredi kartı erken ödeme faizi' düşürülsün talebi
13 Aralık 2019 13:29		 İş dünyası faiz indirimini nasıl değerlendirdi?
12 Aralık 2019 18:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:48 - Kapıya gelen yoğurtçu yaşlı kadının 6 bin lirasını çaldı22:43 - Konya'da kaynağı belirsiz koku! Vatandaşları telaşlandırdı22:38 - YÖK, MYO müdürlerinin katılımı ile çalıştay yapacak22:33 - Okul okul dolaşıp öğrencilere zeka oyunları öğretiyorlar22:28 - Akbaşoğlu: AK Parti Kürtlerin düşmanı değil dostudur22:23 - Emekli vergi dairesi çalışanı hayatını kaybetti22:18 - Ekim ayında 43 bin kişi ilk kez konut kredisi kullandı22:14 - MHP'li Büyükataman'dan Yavuz Ağıralioğlu'na tepki22:10 - Güvenlik soruşturması teklifi komisyonda görüşülüyor22:06 - 'Halının sultanları' Hereke markasına sahip çıkıyor
22:01 - Efe Sarp'ın ölüm nedeni: Hipotermi21:57 - Sporda 2019 yılının 'En'leri belli oldu21:52 - HDP'li Varto ve Bulanık belediye başkanları tutuklandı21:47 - Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 10 yaralı21:42 - Yusuf Oğuz yeni yaşına nakledilen kollarıyla girecek21:37 - Kuaförünün hediyesi peruk kanseri yenmesinde moral oldu21:32 - MasterChef Güzide villasını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı!21:27 - Kansere çok sevdiği işi 'turizm' ile karşı koydu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı
Erdoğan'ın kimlik bilgilerini sorgulayan memura 10 yıl hapis
Kaymakam, huzur bozan komiser yardımcısını görevden aldı
Erdoğan: Simit Sarayı'nı duyunca Genel Müdürü aradım
Ankara Büyükşehir'in görevde yükselme sözlü sınavında, torpilini bulan yüksek puan aldı, bulamayanlar elendi
Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
Futbolcu'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
KPDK'de gündem, sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge
'Güvenlik soruşturması yapmadan göreve başlatın' diyen ilk resmi yazı
3 HDP'li 1 CHP'li belediye başkanı görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yanlışlıkla pusete carpan garsona saldiran baba 7
ziraat bankasının simit sarayına ortak olması 3
Tuzlaspor-galatasaray mac sonu olaylari 10
Bana ölünce mi yardim edeceksiniz 1
18.12.2019 panathinaikos vs fenerbahce maci 3
Cafede rujlu bardakla müşteriye çay gelmesi 4
fatih terim 1
okullu olmak 1
altın 1
maskov87 2
SON İLANLAR
Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Elamnı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Batman Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yozgat Bozok Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacıbayram Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam