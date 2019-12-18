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Emekli vergi dairesi çalışanı hayatını kaybetti

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, gelen koku üzerine yalnız yaşadığı evine girilen vergi dairesinden emekli Ayten Yazıcı (58), ölü bulundu.
 18 Aralık 2019 22:23
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Emekli vergi dairesi çalışanı hayatını kaybetti

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, gelen koku üzerine yalnız yaşadığı evine girilen vergi dairesinden emekli Ayten Yazıcı (58), ölü bulundu.

Kacalı Mahallesi Kültür Caddesi'ndeki 2 katlı binanın üst katında oturan Ayten Yazıcı'nın evinden önceki akşam gelen kötü kokular üzerine komşuları polisi aradı. İhbarla gelen polis, zili çaldı. Ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine yardım istenilen tfaiye ekipleri, gaz maskesi takıp, balkondan içeri girdi. Ayten Yazıcı'nın cansız bedeni bulundu.

Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan Yazıcı'nın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Vergi dairesinden emekli olan Yazıcı'nın, bir süre önce eşinden boşandığı ve bir kızı olduğu öğrenildi.

DHA
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