YÖK, MYO müdürlerinin katılımı ile çalıştay yapacak		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması		 
4 askeri personel, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı		 
Hastane demirbaşlarının hurdaya verildiği iddiası		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralandı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akbaşoğlu: AK Parti Kürtlerin düşmanı değil dostudur

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu:- "AK Parti Kürtlerin düşmanı değil dostudur ancak terörün de sonuna kadar karşısındayız"
 18 Aralık 2019 22:28
Yazdır
Akbaşoğlu: AK Parti Kürtlerin düşmanı değil dostudur

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti'nin, Kürtlerin düşmanı değil dostu olduğunu ifade ederek, "Ancak terörün de sonuna kadar karşısındayız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 10 ve 11. maddeleri kabul edildi.

İyi Parti Mersin Milletvekil Zeki Hakan Sıdalı, çiftçilerin yaşadığı sıkıntılar olduğunu belirterek, iktidarın halktan koptuğunu öne sürdü.

Büyükşehir yasasıyla köylere darbe vurulduğunu söyleyen Sıdalı, kırsal nüfusun gün geçtikçe yaşlandığını, çiftçilerin yaş ortalamasının 59'a ulaştığını kaydetti.

Sıdalı, tarımı ayağa kaldırmak için öncelikle Ziraat Bankasının çiftçiye hizmet etmesi, tarımdaki maliyetlerin düşürülmesi, çiftçiye ödemelerin ürün ekim zamanında yapılması, hasat zamanı ithalat yapılmaması, markalaşma çalışmalarının başlatılması gerektiğini belirterek, iklim değişikliğinin etkilerinin daha fazla dikkate alınmasını istedi.

MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ise büyükşehir olmayan illerdeki köylere daha fazla hizmet gittiğini ancak Ankara gibi büyükşehir olan illerde bunun tersinin yaşandığını söyledi.

Yıldırım, "Belediyeler beşikten mezara hizmet eden kurumlardır. Belediyecilik sadece alt-üst geçit yapıp çevreyi temizlemek değildir. Belediyecilik o bölgenin kalkınmasını sağlamak, istihdamı sağlamak, bölgeyi geliştirmek, topyekün kalkındırmaktır." dedi.

Ankara'daki mobilya üretim merkezi Siteler esnafının Elmadağ'da bir organize sanayi bölgesi kurmaya çalıştığını anlatan Yıldırım, "Talebimiz, Siteler'deki esnafımızın kurduğu 12. Organize Sanayi Bölgesi'ne teşviklerin verilmesi, ruhsatların çıkması ve yeni bir Organize Sanayi Bölgesi kazandırılmasıdır." diye konuştu.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik de konuşmasında, bütçeyi "savaş bütçesi, katil bütçe ve gençlerin geleceğini çalan, zorbalığı devam ettiren bütçe" olarak niteledi.

İşsizliğin, yoksulluğun insanları intihara sürüklediğini öne süren Eksik, "Emeklilikte yaşa takılanlara da haklarını sarayın kapısına kilit vuracak HDP verecektir." ifadesini kullandı.

- "Analar babalar HDP'nin kapısına kilit vuracak"

Sataşmadan söz alan AK Parti Gurup Başkanvekili Cahit Özkan, bütçenin barışın, huzurun, refahın bütçesi olduğunu belirterek, "Diyarbakır il teşkilatınız önündeki analar babalar HDP'nin kapısına kilidi vuracak." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da AK Parti iktidarının HDP'nin kapısına kilit vurmayı hep istediğini söyleyerek, "HDP'nin kapısına kilidi asarsanız biz başka türlü mücadelemizi sürdürürüz ama demokratik siyasetten asla vazgeçmeden ve demokratik siyasetten uzaklaşmadan sizinle de hesaplaşırız." diye konuştu.

- "Dayatılan bir bütçe"

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, bu bütçenin "dayatılan" bir bütçe olduğunu savunarak, bütçenin amacının borcu borçla kapatmak olduğunu söyledi.

AK Parti iktidarının başarısızlıkları olduğunu belirten Karabıyık, "Hani uçacaktık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiğimiz zaman, yere çakıldık." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ise yerel yönetimlere verilen önem doğrultusunda bütçeden verilen kaynağı yüzde 18,2 artışla 97,3 milyar seviyesine çıkardıklarını kaydetti.

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Cumhur İttifakı ile teröristlerle müzakerenin bittiğini, mücadelenin başladığını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bütçenin, milyonlarca asgari ücretliye umut olmasını istediklerini dile getirerek, "Bütçede memur, işçi, emekliyi bırakın; umudun bile asgarisi yok. Dar gelirlinin payına yine sefalet, ölüm düşüyorsa demek ki bu bütçe gereksiz." görüşünü savundu.

-"Ayrıştırıcı dil"

HDP Van Milletvekili Tayip Temel, "Savaş, yıkım ve felaketse bu ülkeye yıkımı getiren kimler? Barıştan korkanlar, savaş ve çatışmadan beslenenler." dedi.

Türkiye'nin yaşadığı çıkmazın, yüz yıldır aynı olduğunu savunan Temel, "Kürt sorunu, demokrasi sorunu çözülmeden hiçbir sorunun çözülemeyeceğini" iddia etti. Temel, "Bu sorunu çözmeden darbe mekanizmalarından kurtulamazsınız, bir taşı yerinden kıpırdatamazsınız. Güvenlikçi siyasete sarıldıkça toplumun güvenini kaybediyorsunuz." diye konuştu.

Temel'in konuşmalarına AK Partili milletvekilleri tepki gösterdi. Tepkilere, HDP milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak karşılık verdi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, HDP'li milletvekillerini, "Masalar milletin malıdır." diyerek uyardı.

AK Parti ve HDP milletvekillerinin karşılıklı laf atmalarının sürmesi üzerine Bilgiç, birleşime ara verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Temel'in kullandığı dilin, üslubun asla kabul edilemez, ayrıştırıcı bir dil olduğunu ifade ederek, "AK Parti Kürtlerin düşmanı değil dostudur ancak terörün de sonuna kadar karşısındayız." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Temel'in son derece bölücü, ötekileştirici, ayrıştırıcı bir konuşma yaptığını, bunu kabul etmediklerini vurguladı.

Bülbül, Türkiye'de kardeşlik, hukuk, adalet, demokrasi taleplerinin bu şekilde, bu anlayış tarafından dile getirilmesinin son derece acı olduğunu kaydetti.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, hukuk, adalet, barış gibi kavramlara inatla sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu AB Büyükelçileri ile bir araya geldi
18 Aralık 2019 22:53		 MHP'li Büyükataman'dan Yavuz Ağıralioğlu'na tepki
18 Aralık 2019 22:14
Bakan Turhan: Kanal İstanbul'un hazırlıkları bitmek üzere
18 Aralık 2019 21:10		 Ali Babacan kendi medyasını mı kuruyor?
18 Aralık 2019 20:58
Hastane demirbaşlarının hurdaya verildiği iddiası
18 Aralık 2019 20:51		 Destici: Asgari ücretin 2 bin 475 TL olmasını istiyoruz
18 Aralık 2019 20:45
Bakan Kurum: Eğitime ayrılan ödenek arttı
18 Aralık 2019 20:29		 ABD Temsilciler Meclisi Huawei yasağını onayladı
18 Aralık 2019 19:34
Vali Yerlikaya: 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı
18 Aralık 2019 19:31		 'Sen kadına vuruyorsun çünkü korkaksın, zavallısın'
18 Aralık 2019 19:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:53 - Kılıçdaroğlu AB Büyükelçileri ile bir araya geldi22:48 - Kapıya gelen yoğurtçu yaşlı kadının 6 bin lirasını çaldı22:43 - Konya'da kaynağı belirsiz koku! Vatandaşları telaşlandırdı22:38 - YÖK, MYO müdürlerinin katılımı ile çalıştay yapacak22:33 - Okul okul dolaşıp öğrencilere zeka oyunları öğretiyorlar22:28 - Akbaşoğlu: AK Parti Kürtlerin düşmanı değil dostudur22:23 - Emekli vergi dairesi çalışanı hayatını kaybetti22:18 - Ekim ayında 43 bin kişi ilk kez konut kredisi kullandı22:14 - MHP'li Büyükataman'dan Yavuz Ağıralioğlu'na tepki22:10 - Güvenlik soruşturması teklifi komisyonda görüşülüyor
22:06 - 'Halının sultanları' Hereke markasına sahip çıkıyor22:01 - Efe Sarp'ın ölüm nedeni: Hipotermi21:57 - Sporda 2019 yılının 'En'leri belli oldu21:52 - HDP'li Varto ve Bulanık belediye başkanları tutuklandı21:47 - Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 10 yaralı21:42 - Yusuf Oğuz yeni yaşına nakledilen kollarıyla girecek21:37 - Kuaförünün hediyesi peruk kanseri yenmesinde moral oldu21:32 - MasterChef Güzide villasını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı
Erdoğan'ın kimlik bilgilerini sorgulayan memura 10 yıl hapis
Kaymakam, huzur bozan komiser yardımcısını görevden aldı
Erdoğan: Simit Sarayı'nı duyunca Genel Müdürü aradım
Ankara Büyükşehir'in görevde yükselme sözlü sınavında, torpilini bulan yüksek puan aldı, bulamayanlar elendi
Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
Futbolcu'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
KPDK'de gündem, sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge
'Güvenlik soruşturması yapmadan göreve başlatın' diyen ilk resmi yazı
3 HDP'li 1 CHP'li belediye başkanı görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Cafede rujlu bardakla müşteriye çay gelmesi 4
altın 1
kıdem tazminatı caiz değildir 1
luigi datome 1
sahiplenmek 2
Türkiye'nin rusya'dan şeker ithal etmesi 2
Üç kahvesi 4
salkım söğüt 2
Metinalkan 1
Bana ölünce mi yardim edeceksiniz 1
SON İLANLAR
Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Elamnı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Batman Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yozgat Bozok Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacıbayram Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam