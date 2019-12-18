YÖK, MYO müdürlerinin katılımı ile çalıştay yapacak
|18 Aralık 2019 22:38
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Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulunda, meslek yüksekokullarında (MYO) uygulamalı eğitimlerin artırılmasının ele alınacağı bir çalıştayın düzenlenmesi kararlaştırıldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, girişimleri neticesindeki yasal düzenlemelerle oluşturulan "Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu"nun ikinci toplantısını yaptıklarını belirtti.
YÖK'teki toplantıda, meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla uygulamalı eğitimlerinin artırılması konusunun görüşüldüğünü bildiren Saraç, şunları kaydetti:
"Bu konunun da ele alınacağı MYO müdürlerinin katılımı ile bir çalıştay yapılmasını kararlaştırdık. Bilindiği üzere son yıllarda meslek yüksekokullarımızın yapısında çok önemli iyileştirmeler yaptık. 2017'de MYO'lardaki öğrenci kontenjanlarındaki doluluk yüzde 63 iken uyguladığımız rasyonel politikalar neticesinde bu yüzde 91'e çıktı. OSB'lerde kurulmuş olan 9 MYO'da ki 16 önlisans programına bu yıl öğrenci başına 4 bin 500 lira eğitim desteği verdik. Bu kapsamda sanayi eğitimi için toplamda 10 milyon lira ek destek sağladık. MYO'larımızda uygulamalı eğitimin artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek."
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