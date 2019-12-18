Kılıçdaroğlu AB Büyükelçileri ile bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile akşam yemeğinde buluştu
|18 Aralık 2019 22:53
|Yazdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldi.
AB Türkiye Delegasyonu yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu her yılın sonunda olduğu gibi bu yıl da AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile akşam yemeğinde buluştu.
Toplantıda bu yılın siyasi gelişmelerinin değerlendirildiği, 2020 Türkiye-AB ilişkilerine yönelik görüşlerin paylaşıldığı ve bölgesel gelişmeler konusunda da görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
19 Aralık 2019 00:28
|19 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
19 Aralık 2019 00:01
|Akbaşoğlu: AK Parti Kürtlerin düşmanı değil dostudur
18 Aralık 2019 22:28
|MHP'li Büyükataman'dan Yavuz Ağıralioğlu'na tepki
18 Aralık 2019 22:14
|Bakan Turhan: Kanal İstanbul'un hazırlıkları bitmek üzere
18 Aralık 2019 21:10
|Ali Babacan kendi medyasını mı kuruyor?
18 Aralık 2019 20:58
|Hastane demirbaşlarının hurdaya verildiği iddiası
18 Aralık 2019 20:51
|Destici: Asgari ücretin 2 bin 475 TL olmasını istiyoruz
18 Aralık 2019 20:45
|Bakan Kurum: Eğitime ayrılan ödenek arttı
18 Aralık 2019 20:29
|ABD Temsilciler Meclisi Huawei yasağını onayladı
18 Aralık 2019 19:34