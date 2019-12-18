Sürücüler dikkat! Hava yastığına köpük sıkan bile var		 

Merkez Bankası'nın son faiz indirimi ile birlikte 6 ay içerisinde gerçekleşen indirim tutarı 1200 puanı bulurken, faizlerde yaşanan bu büyük düşüş taşıt tarafına da ciddi anlamda nefes aldırmaya başladı.

Kredi faizlerindeki düşüşün etkisiyle sıfır araç pazarında kasımda 58 bin adetlik satışla bu yılın rekoru kırıldı.

TÜM ZAMANLARIN REKORU

Sıfır otomobildeki yukarı yönlü ivme sonrası ikinci elde oluşan aşırı talep hem fiyatları hem de satış rakamlarını ciddi anlamda arttırdı. Öyle ki; ikinci el pazarında eylül ayından beri yaşanan büyük yükseliş ile ekimde 816 bin adet satış rakamına ulaşıldı. Bu rakam ayrıca tüm zamanların rekoru olarak da kayıtlara geçmiş durumda.

7 MİLYON ADET İLE KAPATACAK

Sektör temsilcileri, kasım ve aralık satışlarının da eklenmesiyle ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışlarında başka bir rekor daha bekliyor. 2018'de 6 milyon adet satışın gerçekleştiği ikinci el otoda bu yılın 7 milyon adetlik satış rakamı ile kapatılacağı tahmin ediliyor.

FİYAT ARTIŞI YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Fiyatların 1 yıl öncesine göre ortalama yüzde 20 oranında artış gösterdiği ikinci el piyasasında, bazı lüks modellerde ise bu oran yüzde 50'ye ulaşarak neredeyse sıfır fiyatına yaklaştı.

PERT ARAÇLARI KULLANIYORLAR

İkinci eldeki hileler özellikle kaza sonrası perte çıkan araçlar üzerinden gerçekleşiyor. Sigorta şirketleri tarafından ihale ile satışa çıkarılan araçlar piyasanın altında düşük fiyatlarla satın alınıp, yapılan onarım ve eklemeler sonrasında tekrardan satışa çıkarılıyor.

AKIL ALMAZ YÖNTEMLER

Ancak her perte çıkmış araç üzerinde yapılan muamele aynı olmuyor. Özellikle belli modellerdeki aşırı fiyat yükselişini de göz önünde bulunduran kimi kişiler daha fazla kar hırsı ile akıl almaz yöntemlere başvuruyor.

Bu yöntemlerin en dikkat çekeni ise aynı model ve marka iki farklı aracın birleştirilmesi oluyor.

Bu tarz bir işleme tabi olmuş araç ise genellikle gözle görülemeyecek kadar ince bir çalışma ile gerçekleştiriliyor. Bu da ikinci el otomobil satışlarında bazı koşullara bağlı olarak yeni yılda zorunlu hale gelecek olan ekspertiz incelemesi sonrasında ortaya çıkıyor.

DÖŞEMELER SÖKÜLÜNCE ORTAYA ÇIKTI

Aracın ön ve arkadan aldığı ağır darbelere yönelik yarısından itibaren yapılan eklemelerin yanı sıra kimi araçlar da özellikle de ön kısımda yapılan lokal olarak parça elemelerindeki kusursuz işçilik, aracı inceleyen ekspertizlerin de işini zorlaştırıyor.

Buna en güzel örnek İstanbul'da bir ekspertiz firmasına kontrol ettirilen lüks bir cipte tespit edildi. Araçta gerçekleştirilen inceleme sonucunda yapılan lokal ekleme döşemelerin sökülmesi sonrası ortaya çıkarıldı.

HAVA YASTIĞI YERİNE KÖPÜK!

Araç alıcılarının sürüş esnasında canını da tehlikeye atan bu girişimlerden biri ise hava yastıklarına yönelik oluyor. Kaza sonrasında patlamış airbagleri araç ekipmanları arasında en maliyetli kalemlerden biri olmasından kaynaklı değiştirmeyerek genellikle kapı ve pencere kenarlarına sıkılan köpük ile dolduran yüksek kar amacı güden kötü niyetli satıcılar bu işlemi saklayarak gönül rahatlığı ile aracı satılığa çıkarabiliyor.

TAVANA DA DİKKAT

Özellikle takla atmış araçların kullanılmaz tavanlarına yönelik de benzer bir uygulama gerçekleştiriliyor. Aracın kapı kenarlarındaki direklerden yapılan kesme işlemi sonrası aynı modele ait sağlam bir tavan araca monte ediliyor. Bu işlem ise genellikle yapılan dikkatli inceleme sonrası tespit edilebiliyor.

İLAN SİTELERİNDE PARÇA SATIŞI

Söz konusu uygulamaların yaygınlaşması ile araçlara ilişkin ortaya çıkan parça ihtiyacı da küçük bir sektörü ortaya çıkarmış durumda. İkinci el ilan sitelerinde kaza sonrası kullanılamayan araçların hasar görmemiş belli kısımlarının çok düşük fiyatlar ile satışa çıkarıldığı görülüyor.

MUTLAKA BAKILMASI GEREKEN 5 DETAY

İkinci elde bazı satıcıların değerinden fazla kazanç sağlamak için aracın eksikliğini, hayati önem taşıyan birçok aksamındaki hasarı ne yazık ki gizleme çabası içine girdiğine dikkat çeken sektör temsilcisi Cihan Emre, özellikle aracın airbaglerinde bulunan problemlerin ileride insan hayatını tehlikeye sokacak birçok riski beraberinde getirdiğini vurgulayarak, ikinci el araç alacakları aracın başta airbagi olmak üzere, kilometre,şase ve kaporta, kontrollerinin mutlaka yaptırmaları konusunda uyarıyor.

Emre, kapılardaki döşemelerin sökülerek direklerde herhangi bir işlem ya da kaynak olup olmadığına da titizlikle bakılması gerektiğinin altını çiziyor.

Kenan Biter