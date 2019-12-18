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Okuldan mezun olup kendi tesisini kurdu

Harran Üniversitesi Bozova Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programı bitiren öğrenci, Atatürk Barajında kurduğu tesiste alabalık üretmeye başladı.
 18 Aralık 2019 23:03
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Okuldan mezun olup kendi tesisini kurdu

Harran Üniversitesi Bozova Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programı bitiren öğrenci, Atatürk Barajında kurduğu tesiste alabalık üretmeye başladı. Üniversite öğretim elemanları ise mezun öğrencilerin iş hayatında da yardımcı olup teknik destek sunuyor.

1995 yılından itibaren Atatürk Baraj Gölünde Alabalık yetiştiriciliği yapan Bozova Meslek Yüksekokulu mezun ettiği öğrencilerini piyasa koşullarında da yalnız bırakmıyor. Su ürünleri mezunlarından Abdulkadir Karaçizmeli, Atatürk Barajı kıyısında bulunan Yaslıca Beldesinde alabalık üretimi yapmak için gerekli şartları sağlayıp teknik destek için Bozova Meslek Yüksekokulu'na müracaat etti. Meslek Yüksekokulunca daha önceki yıllarda da yapıldığı gibi gerekli danışmanlık hizmetleri verilmesinin ardından girişimci Abdulkadir Karaçizmeli, tesisinde alabalık üretimine başladı. Bozova MYO Su Ürünleri programı mezunu olduğu için çok şanslı olduğunu ifade eden Karaçizmeli, "Bu konuda beni teşvik eden ve aynı zamanda teknik desteğini esirgemeyen hocalarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tesiste incelemelerde bulunan Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları, böyle girişimcilerin bölgede farkındalık sağlama adına çok önemli olduğunu belirterek üreticilere yönelik danışmanlık hizmetlerinin devam edeceğini söylediler.
İhlas Haber Ajansı
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