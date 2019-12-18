Fenerbahçe ikinci yarıda işi bitirdi
Fenerbahçe 2 golle turladı
|18 Aralık 2019 23:18
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında ilk maçta 4-0 yendiği İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmişti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan rövanş maçında ise sarı-lacivertliler ikinci yarıda Zanka ve Tolgay'ın golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek adını kupada son 16'ya yazdırdı.
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