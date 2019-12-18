9 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında kaldı

YAVAŞ VE İMAMOĞLU, HAK YEMEMEK İÇİN, İKİ BAKANI ÖRNEK ALMALI! Son dönemde, sözlü sınavlar dolaysıyla, kayırmacılığa büyük bir tepki olduğu için hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Tarım ve Orman Bakanlığı sözlü sınavlarda torpil olmamasına yönelik tedbirler almıştır. Ancak, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları, eski sistemi eleştirmelerine ve seçim öncesi kariyer ve liyakata uyacaklarını açıklamalarına rağmen, sözlü sınavla torpile geçit vermiştir.