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19 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

19 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
 19 Aralık 2019 00:01
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19 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Konferans Merkezi'nde düzenlenecek Kuala Lumpur Zirvesi'ne iştirak edecek.

- Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah tarafından devlet ve hükümet başkanları ile Kuala Lumpur Zirvesi misafirleri onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.

- "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı yuvarlak masa toplantısına iştirak edecek Erdoğan, daha sonra liderler toplantısına katılacak.

(Kuala Lumpur)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva ve Kırgız Jogorku Keneşi Başkanı Dastanbek Cumabekov ile ikili görüşmelerde bulunacak.

(Bakü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında düzenlenecek "TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri Konferansına katılacak.

(Ankara/10.00)

4- TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14, 15 ve 16. maddeleri ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, valiliği ziyaret edecek, enerji koordinasyon toplantısı ile enerji konferansına iştirak edecek. AK Parti İl Başkanlığı ve TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulunacak, PETFORM 11. Arama ve Üretim Sektörü İstişare Toplantısına katılacak

(Batman/13.30-17.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen "Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması" toplantısına katılacak, Basmane'de "AK Nokta" ziyareti yapacak.

(İzmir/10.00/16.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

5- TÜİK, 2018 yılı mali aracı kuruluş ile maden işletmeleri su, atıksu ve atık istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin ev sahipliğinde, bölge ülkelerinden başbakanların katılımıyla "Orta Avrupa Girişimi Zirvesi" düzenlenecek.

(Roma)

2- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus)

3- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği 3. Uluslararası (ASSAM) İslam Birliği Kongresine katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması"nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/11.00)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın ev sahibi şehir sözleşmesi imza törenine katılacak.

(Konya/10.30)

2-Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçlarında Manisa FK-İstikbal Mobilya Kayserispor, Yukatel Denizlispor-Altınordu, Medipol Başakşehir-Hekimoğlu Trabzon, Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor-Altay karşı karşıya gelecek.

(Manisa/13.00/Denizli/14.30/İstanbul/16.30/Bursa/18.30/Trabzon/20.45)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya temsilcisi Zenit'i konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 8. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanya temsilcisi Spar Citylift Girona ile deplasmanda karşılaşacak.

(Girona/22.15)

5- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya temsilcisi Cucine Lube'yi ağırlayacak.

(İstanbul/18.30)

6- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Arkas Spor, Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i ağırlayacak. Galatasaray HDI Sigorta ise Çekya ekibi Dukla Liberec ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00/Liberec/20.00)

7- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçları sürüyor.

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