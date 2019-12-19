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Filippo Grandi'den Türkiye'ye övgü

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün sona eren Birinci Küresel Mülteci Forumu'na ilişkin, "3,6 milyonu Suriyeli başta olmak üzere, 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı için Türkiye'yi övmek istiyorum. Türkiye'ye (foruma) katılımı ve desteği için teşekkür ediyorum." dedi.
 19 Aralık 2019 02:48
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Filippo Grandi'den Türkiye'ye övgü

Grandi, BM Cenevre Ofisi'nde dün başlayan ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile İsviçre'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birinci Küresel Mülteci Forum'unun sona ermesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Kosta Rika, Etiyopya ve Almanya'nın eş başkanlık yaptığı forumda, 3 gün boyunca yüzlerce toplantı ve açıklama yapıldığını belirten Grandi, "Bu forum başarılı oldu mu? Bu forumun başarısı yapılan taahhütlerin çeşidi ve kalitesidir. Forumun başarılı olmasını sağlamak hepimizin sorumluğundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Grandi, forumun en önemli başarılarından birine ise "özel sektörün artık küresel insani yardım camiasının bir parçası haline gelmiş" olmasını gösterdi.

Forumdaki taahhütlerden örnekler veren Grandi, analizler ve incelemeler yapıldıktan sonra ortaya çıkan toplam bağış miktarını açıklayacaklarını belirtti.

"Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum"

AA muhabirinin, "Bildiğiniz üzere, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'den çok sayıda bakan, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri foruma katıldı. Türkiye'nin tarihteki ilk kez düzenlenen Küresel Mülteci Forumu'na katılımı ve katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna ise Grandi, şöyle yanıt verdi:

"Türkiye (forumun) eş başkanlarından biriydi. 3,6 milyonu Suriyeli başta olmak üzere 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı için Türkiye'yi övmek istiyorum. Dün, Erdoğan, mültecilerin eğitim, kamu hizmetleri ve istihdama erişimlerini sağlamak için yaptıkları çok önemli çalışmaları örnekleriyle gösterdi. 3,6 milyon kişiye ev sahipliği yapmak bir ülke için kolay değil. Erdoğan, Türkiye'ye daha fazla destek verilmesi çağrısında bulundu. Geri dönüşlere ilişkin görüşlerini de açıkladı."

Grandi, BMMYK olarak güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşleri desteklediklerini bir kez daha vurgulayarak, "Muhakkak ki sizin aracılığınızla Türkiye'ye (foruma) katılımı ve desteği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"7,7 milyar dolar taahhütte bulunuldu"

Öte yandan, BMMYK'dan Grandi'nin basın toplantısı öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, 1'inci Küresel Mülteci Forumu'nda yapılan ilk analizlerin 7,7 milyar dolar taahhütte bulunulduğunu gösterdiğini duyurmuştu.

Grandi, dün düzenlediği basın toplantısında forumun BMMYK tarihinde düzenlenen en büyük etkinlik olduğunu kaydetmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İsviçre'nin ev sahipliğinde 17-18 Aralık'ta düzenlenen foruma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin daveti üzerine eş başkan olarak katılmıştı.

Mültecilere yönelik tarihte ilk kez düzenlenen forumda farklı ülkelerden mülteciler, hükümet ve devlet başkanları, uluslararası kurumlar, kalkınma örgütleri, iş dünyasından liderler, sivil toplum kuruluşu ve insani yardım kuruluşu temsilcilerinden oluşan yaklaşık 3 bin delege yer almıştı.
Anadolu Ajansı
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