Ankara'da bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
|19 Aralık 2019 06:41
|Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Anadolu Bulvarı'ndan Kuzey Ankara Çevre Yolu istikametine giden Mustafa Seferoğlu'nun (36) kullandığı 42 FKN 30 plakalı TIR, ASKİ Spor Salonu yakınlarında refüjdeki beton bariyerlere çarptı.
DORSEDEKİ MALZEMELERİN ALTINA KALDI
Çarpmanın şiddetiyle Seferoğlu camdan refüje fırlarken TIR'ın dorsesinde bulunan
binlerce plastik kasa ile çok sayıda ahşap palet yolun karşı şeridine savruldu.
Bu sırada dorsedeki malzemelerin altında kalan Seferoğlu hayatını kaybetti.
Kaza sırasında bir aydınlatma direği de yola devrilirken kopan bazı beton parçaları yol ortasına düştü.
Yoğun sisin etkili olduğu olay yerinde binlerce boş plastik kasa yolun büyük bir bölümünü ulaşıma kapattı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Ekipler TIR sürücüsü Seferoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.
SİS NEDENİYLE KAZAYI FARK EDEMEDİLER
Sis nedeniyle yolun kapandığını fark etmeyen bazı araçlar kaza yaptı.
Bu arada yoğun sis nedeniyle bazı araçlar kazayı fark etmeyerek yola savrulan kasalara ve devrilen aydınlatma direğine çarptı.
Ekiplerin yolu ulaşıma kapatmaya çalıştığı sırada Aydın Kılıçaslan yönetimindeki 06 LLG 56 plakalı bir otomobil de plastik kasaların arasına daldı.
Altına aldığı kasaları ve ahşap paleti metrelerce sürükleyen araçta hasar meydana geldi.
Trafik ekiplerinin ikazlarına uymayarak yola devam ederek kasalara çarpan bazı
araçlarda da hasar oluştu.
Kaza nedeniyle Anadolu Bulvarı'nın çevre yolu bağlantısı çift şeritli olarak 4 saat ulaşıma kapandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda iş makinesi yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu tonlarca ağırlıktaki kasalar kamyonlara yüklenerek kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|9 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında kaldı
18 Aralık 2019 23:28
|Kapıya gelen yoğurtçu yaşlı kadının 6 bin lirasını çaldı
18 Aralık 2019 22:48
|Öğrenci servisi kazasındaki ölü sayısı 2'ye çıktı
18 Aralık 2019 21:47
|Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin kimliği belirlendi
18 Aralık 2019 21:07
|Liseli Adem'den iki gündür haber alınamıyor
18 Aralık 2019 19:27
|Trafik kazalarında yine ocaklar söndü
18 Aralık 2019 18:49
|Samsun'da öğrenci servisi takla attı: 1 ölü, 11 yaralı
18 Aralık 2019 17:24
|Banka şubesine silahla giren zanlı tutuklandı
18 Aralık 2019 16:21
|Çaldı, bir de 'kolyeleri alacağım' deyip kapora bıraktı
18 Aralık 2019 16:05
|Uludağ'da, ikinci dağcının da cansız bedenine ulaşıldı
18 Aralık 2019 15:47