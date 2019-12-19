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Yüz bin konutta emekli belirsizliği

Yüzde 0,49 gibi çok düşük faiz ve yüzde 10 peşinatla ev sahibi olma fırsatı sunan projedeki öncelikli gruplar arasında emeklilerin bulunmaması kafaları karıştırdı.
 19 Aralık 2019 07:36
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Yüz bin konutta emekli belirsizliği

TOKİ'nin yüzde 10 peşinatla ve ayda 894 lira taksitle dar gelirlileri ev sahibi yapmak için başlattığı 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların başladığı günden itibaren yaklaşık 20 bin kişi konut sahibi olmak için sıraya girerken, TOKİ cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı. TOKİ'nin resmi internet sitesinde 100 bin kontenjanda nasıl bir dağılım yapılacağına ilişkin yer alan kategorilerde değişiklik yapıldığı ortaya çıktı.

EMEKLİ LİSTEDEN ÇIKTI

Projenin açıklanmasının ardından TOKİ'nin sitesinde, başvuru yapabilecekler sıralamasında 1'inci kategoride 'Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri', 2'nci kategoride 'En Az Yüzde 40 Engelli Vatandaşlar, 3'üncü kategoride 'Emekli Vatandaşlar' ve 4'üncü kategoride de 'Diğer Alıcı Gruplar' yer alıyordu. Ancak daha sonra emekliler, TOKİ'nin sitesine girdiğinde 'Emekli Vatandaşlar' ibaresinin kaldırıldığı görüldü. Yaşanan bu durumu gazetemize değerlendiren Türkiye Emekliler Derneği'nden bir yetkili "İlk gün açıklandığında emeklilere yer ayrılmasa itirazımız olmayacak. Ancak ilk gün varken çıkarılmanın sebebi açıklanmalı. TOKİ'nin konut projelerinde yüzde 25 emeklilere ayrılıyordu. Şimdi siteden kaldırınca 100 bin konuttan 25 binini emeklilere vermeyecekler mi? Emekliler başvurmayacak mı? Bu 100 bin konut projesinde emekliler yer almazsa konutlar elde kalır" diye konuştu.

Kontenjan hakkımız daha önce verilmişti

Gelişmeyi 13 milyonluk emekli camiasında infial oluşturduğunu ifade eden yetkili "Emeklilerimizin kazanılmış hakkına dönüşen Konut Kontenjan Hakkı'nın ne gerekçeyle ortadan kaldırılmak istendiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu hatadan derhal dönülerek, emekli kontenjanın yeniden konulması ve alkışlarla karşıladığımız her yıl 100 Bin Konut Projesi'nin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için başta Türkiye Emekliler Derneğimiz olmak üzere, bütün emekli camiamızı kucaklayacak samimi bir yaklaşımın tercih edilmesi en büyük temennimiz" dedi.

Konutta en düşük faiz: Yüzde 0,49

Öte yandan, 100 bin konut projesinde 2+1 konutlar 140-180 bin, 3+1 konutlar ise 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak. 2+1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3+1 evler ise brüt 100 metrekare olacak şekilde projelendirilecek. Satışlarda yüzde 0,49 gibi, daha önce konutta hiç uygulanmadığı kadar düşük faiz oranı esas alınacak. Yatay mimaride, depreme dayanıklı yapılacak konutlarda mahalle kültürü yaşatılacak, sosyal donatılar yapılacak. 17,3 milyar lira yatırım bedelli projeden ev almak isteyenlerin hane gelirinin 5 bin 500 lirayı aşmaması isteniyor. Bu şart, şehit aileleri ile malullerde aranmıyor.
Türkiye
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