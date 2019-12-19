Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır
|19 Aralık 2019 07:56
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yerli otomobilin çok yakında hazır hale geleceğini belirterek "Bu sizlerin de, her birinizin de gurur duyacağı bir projedir. İnşallah çok yakında hem Türk kamuoyuna hem de tüm pazarlara prototipin tanıtımını yapacağız. Mutlu olacağınızı, seveceğinizi düşünüyoruz" diye konuştu.
Oktay, TBMM'de yaşanan asgari ücret ile ilgili tartışmalara da cevap verdi. Oktay, işçileri enflasyona ezdirmediklerini ifade ederek, yine çalışanlara en iyisini vermeye devam edeceklerini söyledi. 2018 yılına kıyasla asgari ücrette yüzde 26'nın üzerinde bir oranla artış sağladıklarını ifade eden Oktay "İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü tutmuş olduk. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti 2019 yılında 2 bin 20 liraya çıkararak nominal olarak 10 kat artırdık. Reel anlamda ise asgari ücreti yaklaşık 1,5 kat artırmış bulunuyoruz. Asgari ücretin satın alma gücüne yansımasına baktığımızda, AB üye ve aday ülkeler arasında 2002 yılı başında 15'inci sırada, 2017 ve 2018 yıllarında 12'nci sıradayken bu yıl ülkemiz 10'uncu sıraya yükseldi. İmkanlarımız ölçüsünde de çalışanlarımıza yine en iyisini vermeye çalışacağız. Vereceksek yine en iyisini biz veririz" dedi.
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