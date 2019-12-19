MEB'den 830 Suriyeli öğretmen atandı açıklaması		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır		 
Yüz bin konutta emekli belirsizliği		 
'1.7 milyarlık İslam aleminin kaderini 5 ülke belirleyemez'		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
Kışın kilo almamak için yapmanız gereken 6 şey! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır

Prototip çalışmaları tamamlanan yerli otomobil örtüsünü açmak için gün sayıyor.
 19 Aralık 2019 07:56
Yazdır
Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yerli otomobilin çok yakında hazır hale geleceğini belirterek "Bu sizlerin de, her birinizin de gurur duyacağı bir projedir. İnşallah çok yakında hem Türk kamuoyuna hem de tüm pazarlara prototipin tanıtımını yapacağız. Mutlu olacağınızı, seveceğinizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Oktay, TBMM'de yaşanan asgari ücret ile ilgili tartışmalara da cevap verdi. Oktay, işçileri enflasyona ezdirmediklerini ifade ederek, yine çalışanlara en iyisini vermeye devam edeceklerini söyledi. 2018 yılına kıyasla asgari ücrette yüzde 26'nın üzerinde bir oranla artış sağladıklarını ifade eden Oktay "İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü tutmuş olduk. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti 2019 yılında 2 bin 20 liraya çıkararak nominal olarak 10 kat artırdık. Reel anlamda ise asgari ücreti yaklaşık 1,5 kat artırmış bulunuyoruz. Asgari ücretin satın alma gücüne yansımasına baktığımızda, AB üye ve aday ülkeler arasında 2002 yılı başında 15'inci sırada, 2017 ve 2018 yıllarında 12'nci sıradayken bu yıl ülkemiz 10'uncu sıraya yükseldi. İmkanlarımız ölçüsünde de çalışanlarımıza yine en iyisini vermeye çalışacağız. Vereceksek yine en iyisini biz veririz" dedi.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
23 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sürücüler dikkat! Hava yastığına köpük sıkan bile var
18 Aralık 2019 22:58		 Otomotivde 2020'de hafif toparlanma bekleniyor
18 Aralık 2019 20:13
Türkiye'de en fazla trafik sigortası yaptırılıyor
18 Aralık 2019 19:51		 İtalyan Fiat ile Fransız PSA birleşiyor...
18 Aralık 2019 11:05
Dizel araçların sayısı otogazlı araçları geçti
16 Aralık 2019 22:54		 Otomotivde 'sıfır araç' trafiği
15 Aralık 2019 13:21
Otomotiv ihracatının dörtte biri Bursa'dan yapıldı
14 Aralık 2019 18:02		 Sıfır otomobilde indirim kampanyalarında son 20 gün
10 Aralık 2019 23:40
Yerli otomobili ilk Cumhurbaşkanı tanıtacak
10 Aralık 2019 07:31		 Tesla Model X'e Euro NCAP'ten 5 yıldızlı aldı
08 Aralık 2019 21:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:34 - İzmirli doktor 14. tüp bebek denemesinden olan üçüzlerini dünyaya getirdi09:29 - MEB'den 830 Suriyeli öğretmen atandı açıklaması09:25 - Yargıtay'dan işverenlere kötü haber09:23 - Doğu'daki dört ilde buzlanma ve sis uyarısı09:17 - ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi09:03 - Uludağ'da cansız bedeni bulunan Mert Alparslan teşhis edildi09:03 - Davutoğlu, partiyi kurunca ilk itirafını yaptı09:01 - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak09:01 - Trump'ın azledilmesi kararı doları nasıl etkiledi08:49 - Rektör kızına 1,2 milyon TL'lik şantaj
08:40 - Güvenlik soruşturması kanun teklifinde ilk aşama geçildi08:25 - '500 çalışana kadar destek 74 bin lirayı geçiyor'08:20 - Muhalefetten seçilen belediye başkanlarından AK Parti'ye başvuru08:15 - Sosyal konutlara rağbet yüksek: Hem lüks hem ucuz08:13 - ABD Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik azil maddelerini onayladı08:06 - Hablemitoğlu cinayetinde FETÖ parmağı08:00 - TMSF şirketleri % 39 büyüttü07:56 - Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması kanun teklifinde ilk aşama geçildi
İTÜ Vakfı: Doğa Kolejini satın amaya çalışıyoruz
Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır
Rektör kızına 1,2 milyon TL'lik şantaj
Muhalefetten seçilen belediye başkanlarından AK Parti'ye başvuru
Yüz bin konutta emekli belirsizliği
İstifa eden okul yöneticisi, kendi okulunda boş norm varsa buraya öğretmen olarak atanmaya zorlanabilir mi?
Davutoğlu, partiyi kurunca ilk itirafını yaptı
ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi
'1.7 milyarlık İslam aleminin kaderini 5 ülke belirleyemez'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fikrim yok 1
king 1
arıza 1
okullu olmak 1
Üç kahvesi 6
amaçsızca yaşamaya çalışmak 3
maskov87 2
ali koç 2
sal beni gideyim 1
yüreğini ortaya koymak 5
SON İLANLAR
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Yenişehir İşletmecilik 3 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 38 İşçi Alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 8 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam