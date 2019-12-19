Muhalefetten seçilen belediye başkanlarından AK Parti'ye başvuru
|19 Aralık 2019 08:20
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AK Parti'ye geçmek isteyenler arasında ağırlıklı olarak İYİ Parti ile bağımsız ilçe ve belde belediyeler olduğu, CHP'li başkanlardan da talepler geldiği ifade edildi.
İlk olarak Kayseri'de İncesu Belediye Başkanı'nın İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmesiyle başlayan sürpriz katılımların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
AK Parti kaynakları, hizmet belediyeciliği anlayışına uymayan isimlerin taleplerinin geri çevrildiğini belirterek "AK Partili olmayan diğer belediye başkanlarından çok fazla talep var. İnce eleyip sık dokuyoruz. Talepleri değerlendiriyoruz ve araştırıyoruz. AK Parti'nin kurumsal kültürüyle uyuşup uyuşmadığına, vatandaş tarafından sevilip sevilmediğine bakıp, şehre hizmet amacı taşıyanları tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.
ROZETLER ERDOĞAN'DAN
Öte yandan, AK Parti'ye geçmesine karar verilen belediye başkanları için özel bir program yapılmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki grup toplantılarında ya da Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yapacağı konuşmanın ardından başkanlara rozetlerini takacak.
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