MEB'den 830 Suriyeli öğretmen atandı açıklaması		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır		 
Yüz bin konutta emekli belirsizliği		 
'1.7 milyarlık İslam aleminin kaderini 5 ülke belirleyemez'		 
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi Video		 
Kışın kilo almamak için yapmanız gereken 6 şey! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik azil maddelerini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" suçlamasını 197 vekilin "hayır" oyuna karşılık 230 oy ile "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlamasını ise 198'e karşı 229 oy ile kabul etti- Azil maddelerinin yer aldığı dava dosyası, yargılama ve Trump'ın azline yönelik nihai kararın verilmesi için Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Senato'ya gönderilecek -
 19 Aralık 2019 08:13
Yazdır
ABD Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik azil maddelerini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda, Başkan Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası onaylandı.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlamalarından oluşan iki azil maddesini oyladı. "Görevini kötüye kullanmak" maddesi Temsilciler Meclisindeki 197 vekilin "hayır" oyuna karşılık, 230 vekilin "evet" oyu ile onaylandı.

"Kongrenin işleyişini engellemek maddesi ise 198 vekilin "hayır" oyuna karşılık 229 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

Oylamalarda tüm Cumhuriyetçi vekiller "hayır" oyu verirken, ilk oylamada 2, ikinci oylamada ise 3 Demokrat vekilin "hayır" oyu vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Maddelerin yer aldığı dava dosyası, yargılama ve Trump'ın azline yönelik nihai kararın verilmesi için Senato'ya gönderilecek.

Trump, ABD'nin eski başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda hakkında azil maddeleri oylanacak üçüncü başkan oldu.

Dava kapsamındaki ilk duruşmayı gelecek ay başında yapması beklenen Senato'nun ay sonuna kadar davayı sonuçlandırması bekleniyor.

Trump'ın azli için davanın senatörlerin 3'te 2'sinin (67) desteğini alması gerekiyor ancak senatonun yarısından fazlasını Cumhuriyetçi vekiller oluşturuyor.

- Trump'tan ilk tepki

Öte yandan azil maddelerine ilişkin oylama Başkan Trump'ın Michigan'daki mitingi ile aynı saatlere denk geldi.

Trump oylamanın ardından konuşması kapsamında bu konuya da değindi. Trump, "Ortada hiçbir suç yokken, hakkındaki azil maddeleri onaylanan ilk insanım." ifadesini kullandı.

Senato'da yapılacak yargılama sürecine ilişkin ise Trump, "Korkmuyorum." dedi.

- Pelosi'den Senato açıklaması

Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, azil maddelerini bu gece Senato'ya göndermeyeceklerini açıkladı.

Pelosi, gazetecilerin prosedürler gereği azil davası taslağının Senato'ya hemen mi gönderileceğine dair bir sorusu üzerine, "Böyle bir niyetimiz vardı ancak, bunun kararını grup olarak vereceğiz. Önce Senato'da neler olduğunu bir göreceğiz." diye konuştu.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.Adalet Komitesi, cuma günü "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Davutoğlu, partiyi kurunca ilk itirafını yaptı
19 Aralık 2019 09:03		 Muhalefetten seçilen belediye başkanlarından AK Parti'ye başvuru
19 Aralık 2019 08:20
'1.7 milyarlık İslam aleminin kaderini 5 ülke belirleyemez'
19 Aralık 2019 07:21		 Filippo Grandi'den Türkiye'ye övgü
19 Aralık 2019 02:48
Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
19 Aralık 2019 00:28		 19 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
19 Aralık 2019 00:01
Kılıçdaroğlu AB Büyükelçileri ile bir araya geldi
18 Aralık 2019 22:53		 Akbaşoğlu: AK Parti Kürtlerin düşmanı değil dostudur
18 Aralık 2019 22:28
MHP'li Büyükataman'dan Yavuz Ağıralioğlu'na tepki
18 Aralık 2019 22:14		 Bakan Turhan: Kanal İstanbul'un hazırlıkları bitmek üzere
18 Aralık 2019 21:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:34 - İzmirli doktor 14. tüp bebek denemesinden olan üçüzlerini dünyaya getirdi09:29 - MEB'den 830 Suriyeli öğretmen atandı açıklaması09:25 - Yargıtay'dan işverenlere kötü haber09:23 - Doğu'daki dört ilde buzlanma ve sis uyarısı09:17 - ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi09:03 - Uludağ'da cansız bedeni bulunan Mert Alparslan teşhis edildi09:03 - Davutoğlu, partiyi kurunca ilk itirafını yaptı09:01 - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak09:01 - Trump'ın azledilmesi kararı doları nasıl etkiledi08:49 - Rektör kızına 1,2 milyon TL'lik şantaj
08:40 - Güvenlik soruşturması kanun teklifinde ilk aşama geçildi08:25 - '500 çalışana kadar destek 74 bin lirayı geçiyor'08:20 - Muhalefetten seçilen belediye başkanlarından AK Parti'ye başvuru08:15 - Sosyal konutlara rağbet yüksek: Hem lüks hem ucuz08:13 - ABD Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik azil maddelerini onayladı08:06 - Hablemitoğlu cinayetinde FETÖ parmağı08:00 - TMSF şirketleri % 39 büyüttü07:56 - Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
11.11 ve Muhteşem Cuma kampanyalarında internetten alışveriş yaptınız mı?
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması kanun teklifinde ilk aşama geçildi
İTÜ Vakfı: Doğa Kolejini satın amaya çalışıyoruz
Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır
Rektör kızına 1,2 milyon TL'lik şantaj
Muhalefetten seçilen belediye başkanlarından AK Parti'ye başvuru
Yüz bin konutta emekli belirsizliği
İstifa eden okul yöneticisi, kendi okulunda boş norm varsa buraya öğretmen olarak atanmaya zorlanabilir mi?
Davutoğlu, partiyi kurunca ilk itirafını yaptı
ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi
'1.7 milyarlık İslam aleminin kaderini 5 ülke belirleyemez'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aynı iş yerinde çalışan çiftler 1
arıza 1
Bana ölünce mi yardim edeceksiniz 1
luigi datome 1
Türkiye'nin rusya'dan şeker ithal etmesi 3
iş yerinde sürekli oflayıp poflamak 5
sal beni gideyim 1
Cafede rujlu bardakla müşteriye çay gelmesi 4
salkım söğüt 2
yanlış okumalar 1
SON İLANLAR
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Yenişehir İşletmecilik 3 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 38 İşçi Alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 8 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam